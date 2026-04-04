Un operativo de 29 personas, 16 vehículos y cinco perros busca a un hombre desaparecido en Santiurde de Toranzo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha desplegado este sábado un dispositivo formado por 29 personas, 16 vehículos y cinco perros para coordinar la búsqueda de un hombre de 68 años en la localidad de Bárcena, situada en el municipio de Santiurde de Toranzo.

El 112 Cantabria recibió el aviso de su desaparición esta mañana, en torno a las 10.30 horas, y movilizó dichos recursos, según ha informado a través de su perfil en la red social X.

El operativo está formado por el Servicio de Protección Civil del Ejecutivo regional, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, la Cruz Roja de Cantabria y las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil de Cantabria de Corvera de Toranzo y Santander, esta última con guías caninos, el helicóptero y drones del Gobierno cántabro.