Un operativo de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Camargo se salda con un detenido y 14 denuncias - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Torrelavega de 23 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras intervenirle 38 cápsulas de éxtasis (MDMA) preparadas para su distribución al menudo.

Esta actuación de la Guardia Civil, en el marco de un operativo para el ocio seguro y contra el menudeo de drogas, ha tenido lugar la noche del pasado sábado en el exterior de un establecimiento de ocio en la localidad de Cacicedo-Camargo.

Como consecuencia de esta intervención, además se han formulado 14 denuncias a la ley de protección de seguridad ciudadana, por la tenencia de sustancias estupefacientes, un arma blanca y artificios pirotécnicos.

Durante el operativo, un joven que se encontraba en las inmediaciones del establecimiento, al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, intentó irse del lugar rápidamente en un vehículo, aunque fue interceptado.

En un bolsillo se localizó una caja con tres cápsulas de éxtasis (MDMA sustancia psicotrópica derivada de la anfetamina), y en el posterior registro del vehículo se hallaron otras 35, por lo que fue detenido y se intervinieron las 38 unidades de éxtasis.

Durante la intervención en los aledaños del establecimiento se identificó a otras personas que resultaron sospechosas, lo que dio lugar a 12 denuncias por tenencia de estupefacientes y la intervención de diferentes cantidades de hachís, cocaína y marihuana.

También se realizaron actuaciones dirigidas a la seguridad de las personas, y se denunció a otras dos personas, una por portar un navaja, y otra que llevaba artificios pirotécnicos.

Este operativo ha sido desarrollado por efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a unidades de la Compañía de Santander, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Servicio Cinológico con perros detectores de estupefacientes.