La oposición de Santander pide constituir una mesa de trabajo sobre el proyecto del Racing y elaborar un cronograma

Infografía del proyecto de remodelación de los Campos de Sport - RACING DE SANTANDER

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, PRC, PSOE, Vox e Izquierda Unida, piden constituir una mesa de trabajo sobre el proyecto del Racing para los Campos de Sport y elaborar un cronograma junto al Club para afrontar la posible remodelación y ampliación de la instalación municipal.

Los portavoces de los grupos, Felipe Piña (PRC), Daniel Fernández (PSOE), Laura Velasco (Vox) e Izquierda Unida (Keruin Martínez) han registrado este viernes una moción al Pleno del Ayuntamiento de Santander en la que piden que se comparta con ellos el anteproyecto presentado esta semana por el Racing, "garantizado la máxima transparencia en su análisis y debate".

En este sentido, el Racing dio a conocer este martes un proyecto de la consultora IDOM, que asciende a 68 millones de euros, para reformar los Campos de Sport del Sardinero, que prevé ampliar el aforo en 4.000 asientos y, en el exterior, crear un aparcamiento subterráneo, locales comerciales e, incluso, la posibilidad de un hotel.

Para realizarlo, el Club quiere contar con la iniciativa privada pero necesita el apoyo institucional.

En este sentido, el segundo acuerdo de la moción para debatir en el Pleno insta a constituir una mesa de trabajo con el fin de debatir, analizar y tomar decisiones ante la presentación del proyecto, en la que estén representados el Racing, el equipo de Gobierno, los partidos políticos con representación municipal, la Asociación de Peñas del Racing y colectivos vecinales.

Asimismo, demandan elaborar un cronograma, junto al Club, para afrontar la posible remodelación y ampliación de la instalación municipal.

La moción concluye con la reafirmación del compromiso de PRC, PSOE, Vox e IU de "evaluación, apoyo y toma de decisiones con proyectos transformadores para la ciudad, como es el caso del proyecto encargado por el Real Racing Club".