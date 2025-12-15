La oposición se une para pedir al Gobierno "que se implique" en la mejora laboral del sector de la dependencia

Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria.- Archivo - EUROPA PRESS

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Toda la oposición se ha unido este lunes en el Pleno del Parlamento para pedir al Gobierno de Cantabria (PP) que tenga "un papel activo" y "se implique", dentro del marco de sus competencias, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia.

En concreto, la moción del PRC, apoyada por el PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio y rechazada por los 'populares', insta al Ejecutivo autonómico a facilitar en dos meses la reunión entre las patronales y sindicatos del sector de la dependencia con el objeto de formalizar un pacto de acomodación salarial de todos sus trabajadores, actualizar la ratio e iniciar los trámites para la regulación por Ley de la actualización anual de precios.

La diputada regionalista Rosa Díaz ha reclamado al Gobierno regional que "asuma" la acomodación laboral de este personal, que debe llegar de un pacto previo de las patronales y los sindicatos del sector. "Pedimos una primera reunión, no que participe activamente la negociación colectiva", ha puntualizado.

Según ha indicado, los salarios de estos profesionales "siguen siendo insuficientes", teniendo en cuenta "la dureza del trabajo, la responsabilidad que conlleva y el impacto físico y emocional que soportan a lo largo de su vida laboral".

Ha apuntado que, aunque ha habido "una mejora", pasando en atención directa de las 140 a las 164 horas diarias en las residencias de mayores, "en algunos centros las ratios reales son insuficientes, las bajas no se cubren, las vacaciones se suplen con sobresfuerzos y la atención se resiente", según les trasladan los profesionales y las organizaciones sindicales.

A su juicio, se trata de una cuestión que "no es solo laboral, sino social, ética y de justicia", ya que afecta a la salud de los trabajadores, que en su mayoría son mujeres, y del sistema de atención a la dependencia.

Finalmente, ha advertido que el sistema de la dependencia está "en riesgo" porque "cada vez son menos las personas preparadas y formadas que quieran trabajar dentro del sector".

Por su parte, el PSOE cree que el Gobierno regional debería haber hecho "por iniciativa propia" lo que ahora se le pide con esta moción: sentar a la mesa a quienes representan al sector y buscar un acuerdo equilibrado".

"Más derechos, más calidad de los cuidados y más respeto a los profesionales y a las profesionales que sostienen la dependencia", ha defendido la socialista Nórak Cruz.

Vox también ha apoyado la moción, a pesar de que se ha rechazado su enmienda para que el Gobierno garantice esa adecuación salarial de los trabajadores de la dependencia. "Que lo haga como quiera y que se reúne con quien quiera, pero que lo garantice", ha defendido Armando Blanco.

Por su parte, el diputado del PP Alejandro Liz ha criticado que con esta iniciativa se pretenda hacer "un nuevo sindicalismo vertical", al tiempo que ha advertido que la dependencia se rige por un convenio nacional y "Cantabria es la única comunidad autónoma con una norma que obliga al Gobierno a actualizar los precios públicos".

Además, ha afeado al PRC y al PSOE que durante su mandato como socios de gobierno "no hicieron absolutamente nada" en este ámbito, ni "apoyaron en absoluto" a los trabajadores del sector porque "no adoptaron medida alguna en favor de los mismos".

RECHAZO AL RESTO DE INICIATIVAS DE LA OPOSICIÓN

Esta ha sido la única iniciativa que ha salido adelante en el pleno, ya que las otras tres de la oposición (una del PSOE, una del PRC y otra de Vox) han sido rechazadas. Por la tarde lo que habrá son interpelaciones y preguntas al Ejecutivo, que no implican votación.

Una de ellas ha sido la planteada por el PSOE para pedir al Ejecutivo regional poner en marcha una renta básica de emancipación para los jóvenes que facilite, entre otras cuestiones, el acceso a la vivienda, que no ha tenido el respaldo de ningún grupo.

El PRC se ha abstenido al considerar que "no es la solución" para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y cree que lo que hace falta son actuaciones que permitan abaratar su precio, mientras que PP y Vox han votado en contra de lo que, despectivamente, han denominado como una "paguita". También ha dicho 'no' el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

El PP ha acusado al PSOE de intentar, con iniciativas como esta, tratar a los jóvenes "como borregos" e intentar que "voten a Pedro Sánchez" ante un posible adelanto de las elecciones generales.

Y ello después de que el Gobierno central haya "estafado" con sus promesas y anuncios en materia de vivienda y no haya hecho "nada" en esta materia, a diferencia, a su juicio, de lo que ha hecho el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga que se ha "echado a la espalda" esta cuestión.

En una línea similar, Vox ha mostrado su "rotundo" rechazo a esta iniciativa "comunista" con la que los socialistas intentan "nuevamente, engañar" a los jóvenes tras haber generado un "problema" con la vivienda.

Además, tanto PP como Vox han preguntado al PSOE de dónde pretende que se saquen los recursos para implantarla.

"Los jóvenes no quieren una paguita para compartir piso o habitación. Quieren acceder a un buen trabajo, de calidad, que les permita progresar en la vida, que les permita acceder a una vivienda digna a precios asequibles", ha aseverado Blanco.

Tampoco ha salido adelante una iniciativa del PRC en la que se instaba al Gobierno a crear un plan complementario a las medidas del I Plan de Autónomos, centrado en la gratuidad de las cotizaciones sociales de todos los autónomos que ganen menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y elaborar un programa de contrato-relevo.

Los regionalistas, que han rechazado las enmiendas planteadas por PSOE y Vox, han advertido que Cantabria ha "perdido" 350 autónomos en los dos últimos años, desde que el PP llegó al Gobierno, pese a que se han gastado 40 millones en un Plan de Autónomos que "no ha logrado hacer el salto que prometía".

Y es que, según ha advertido el regionalista Pedro Hernado, "no es cuestión de poner más dinero" sino de "orientarlo hacia aquello que sabemos que funciona".

La proposición no de ley ha sido apoyada por Vox, pese a que la diputada Natividad Pérez ha criticado que se trata de "una fotocopia técnicamente borrosa" de la moción que su grupo presentó el pasado 13 de octubre.

Mientras, el PSOE se ha abstenido y su diputada, Ana Belén Álvarez, ha indicado que desde su partido fueron "críticos" con el Plan de Autónomos desde el primer momento, al entender que "Cantabria necesitaba un plan más ambicioso, más estructural y mejor orientado a la permanencia y a la justicia social".

"Pedimos un cambio de rumbo porque Cantabria no puede permitirse que emprender sea un camino precario, corto y solitario. Necesitamos que sea una opción estable, digna y con futuro", ha reivindicado.

Finalmente, el PP ha votado en contra, al igual que Palacio. El 'popular' Cándido Cobo ha afirmado que en la actualidad el Plan de Autónomos "funciona" y cuenta con 77 medidas, que alcanzarán el centenar en 2026.

También ha sido rechazada una iniciativa de Vox que planteaba diversas rebajas de impuestos, en contra el resto del hemiciclo.

Los populares han calificado la propuesta como un "brindis al sol" y una "farsa" y han censurado que Vox la plantee tras haber rechazado unos presupuestos para 2026 que incluían una tercera rebaja fiscal consecutiva.

Mientras, el PRC la ve como un "totum revolutum que no tiene ningún sentido" y el PSOE se ha opuesto a ella porque "agudiza la regresividad", beneficiando a las rentas medias-altas y altas.

Como respuesta a ello, Vox ha insistido en que la rebaja fiscal que incluía el "mal" presupuesto del PP para 2026 era "insuficiente".

Además, su portavoz, Leticia Díaz, ha cerrado su intervención afirmando que el PSOE es una "mafia" y el PP "una estafa".