Archivo - La Oscan y la pianista Judith Jáuregui se unen el viernes en homenaje a Manuel de Falla- PFC - Archivo

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (Oscan) y la pianista Judith Jáuregui se unirán el viernes 10 de abril para rendir homenaje a Manuel de Falla en el Palacio de Festivales de Cantabria.

Este recital de música clásica tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Argenta y consistirá en dos partes de 35 y 40 minutos, respectivamente.

En 2026 se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, figura central de la música española del siglo XX, con una obra vinculada a la tradición y el folclore, que dialoga de forma natural con las corrientes estéticas europeas de su tiempo, a través de un lenguaje personal y reconocible.

El programa sitúa 'Noches en los jardines de España' en el centro de un recorrido por el repertorio español y francés de comienzos del siglo XX, un contexto artístico significativo para el compositor gaditano. En esta obra, Falla evoca paisajes y atmósferas nocturnas con una escritura tímbrica y de lirismo contenido. Jáuregui será la solista de esta interpretación.

El programa se completa con 'Homenajes', donde Falla rinde tributo a músicos de su entorno, con obras de los compositores Debussy, Ravel y Turina, que compartieron con él una misma sensibilidad estética y una mirada renovadora sobre la tradición. Este conjunto de piezas permite situar a Falla dentro del paisaje cultural donde se gestó su música y comprender mejor su singular aportación.

JÁUREGUI

Personalidad, refinamiento y luz definen a Judith Jáuregui, descrita por la revista International Piano como la "intuición creativa", "una artista imaginativa, una intérprete sorprendemente individual, que impresiona por la madurez de su expresión".

En las últimas temporadas ha actuado en escenarios como el Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio Louvre de París, Flagey de Bruselas, Konzerthaus de Berlín, Suntory Hall de Tokio, NCPA de Pekín, Teatro Mayor de Bogotá, Schloss Elmau en Alemania, Murten Classics en Suiza, Festival de Piano de La Roque d'Anthéron en Francia o Festival Internacional de Música y Danza de Granada, entre otros.

Ha colaborado con la Britten Sinfonia, la Orchestre National de Lille, la Orchestre National de Cannes, la Sinfonie Orchester Biel Solothurn, la Bayerische Kammerphilharmonie, la Neubrandenburger Philharmonie, PFK Prague Philharmonia, Das Neue Orchester Köln, Aarhus Symphony Orchestra, Slovak Sinfonietta, Rzeszow Philharmonie, la OFUNAM en México o la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela.

Además, con las principales orquestas españolas como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares o la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Nacida en San Sebastián, ha estado unida a diversas culturas desde su infancia. De madre vasca y padre mexicano de nacimiento y francés de adopción, se inició en la música en su ciudad natal para después finalizar sus estudios en Múnich, Alemania, bajo la tutela del maestro ruso Vadim Suchanov.

Su discografía refleja su amplio repertorio: desde el último álbum con el Concierto de Grieg y las Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla, junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que recibió una nominación a los prestigiosos Premios ICMA 2025; al dedicado a Robert y Clara Schumann, que valió la nominación a los premios Opus Klassik; así como cinco previos con los que se adentró en autores como Liszt, Chopin, Debussy, Falla, Mompou, Szymanowski o Scriabin.