Óscar Puente participará el 6 de junio en la celebración del centenario del PSOE de Reinosa

Pedro Casares y Óscar Puente - PSOE

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, participará el próximo 6 de junio, sábado, en la celebración del centenario de la agrupación del PSOE de Reinosa.

Intervendrá en un acto, junto con el secretario general de los socialistas cántabros y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, y con el líder del partido campurriano y alcalde de la ciudad, Sergio Balbontín, a partir de las 13.30 horas en el Hotel Vejo, ha informado el PSOE en un comunicado.

Casares ha señalado que este aniversario de la agrupación de Reinosa supone "cien años promoviendo y defendiendo las políticas socialistas que mejoran la vida de la ciudadanía" frente a "la barra libre para unos pocos, los que más tienen, que sistemáticamente aplica el PP", ha comparado.

En este sentido, ha destacado que el PSOE reinosano cumple su centenario con un alcalde socialista: Balbontín, que cogió el bastón de mando a finales del pasado marzo tras la moción del PSOE y PRC contra el anterior regidor 'popular' José Luis López Vielva.

"Ha llegado al Ayuntamiento de Reinosa para cambiar las cosas e impulsar los muchos proyectos que el PP tenía paralizados y guardados en un cajón", ha asegurado su jefe de filas.

También ha destacado que para conmemorar la efeméride de la agrupación campurriana los socialistas contarán con el respaldo de Puente, desde cuyo Ministerio "se trabaja sin descanso para cumplir y materializar lo que otros no hicieron".

"La llegada del AVE a Reinosa está garantizada con este Gobierno, que sigue dando pasos adelante para materializar este importante proyecto para toda Cantabria", ha afirmado, para valorar también que Reinosa "vivirá una reordenación ferroviaria sin precedentes" con alta velocidad, con la supresión de tres pasos a nivel o la adecuación de la estación y apeaderos, entre otras actuaciones.

Por su parte, el alcalde ha considerado "un orgullo" poder celebrar el centenario de la agrupación del PSOE de Reinosa con la asistencia del titular de Transportes, "con el que Reinosa va a conquistar el futuro con la llegada del AVE", un proyecto que "marcará un antes y una después para la ciudad".

"Los socialistas queremos que la capital de la comarca de Campoo ocupe el lugar que merece y lo vamos a conseguir con una gestión eficiente del Ayuntamiento y el apoyo del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez", ha concluido Balbontín.