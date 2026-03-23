Pablo Arias vuelve al frente del IIIPC con el objetivo de acercar la investigación prehistórica a la ciudadanía

Archivo - La rectora de la UC, Conchi Sánchez, con el nuevo director del IIIPC, Pablo Arias - UC - Archivo

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria (UC), Pablo Arias, ha tomado posesión este lunes como nuevo director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC), centro del que ya fue su primer responsable entre 2005 y 2009 y al que está ligado desde su creación, en 2004.

Arias afronta este segundo mandato como "una gran responsabilidad y una gran alegría" y se marca como objetivo intensificar la difusión de la actividad investigadora y del patrimonio arqueológico entre la sociedad.

En el mismo acto institucional, presidido por la rectora, Conchi López, también ha tomado posesión Félix Ortiz Fernández como profesor titular de la UC en el área de Máquinas y Motores Térmicos, del departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética.

El regreso de Pablo Arias a la dirección del IIIPC, 17 años después, supone, en sus palabras, "un reto para culminar mi carrera en un centro al que tengo un especial aprecio porque participé en su creación". Para el nuevo director, el Instituto "no es un elemento más de mi carrera académica, sino un aspecto central", al que ha contribuido a su formación y puesta en marcha.

En estas casi dos décadas de desarrollo, el IIIPC ha experimentado una profunda transformación, en sintonía con los cambios en el mundo académico y en la investigación prehistórica. Ha crecido en tamaño y en disciplinas y se ha situado en la vanguardia de la digitalización aplicada a la investigación arqueológica, un ámbito en el que fue pionero y en el que aspira a seguir destacando, ha indicado la UC en un comunicado.

Arias ha recordado que el IIIPC es un instituto mixto y que uno de los objetivos de su mandato será reforzar ese carácter, intensificando la colaboración con los patronos, el Banco Santander y el Gobierno de Cantabria.

Este momento se considera especialmente propicio por la puesta en marcha del proyecto del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), concebido como un "gran recurso educativo y de difusión del patrimonio" pero también "como una faceta investigadora importante".

Uno de los ejes que Arias quiere potenciar en esta nueva etapa es la difusión social de la ciencia. "La ciudadanía de Cantabria es muy consciente de la importancia de la Prehistoria y del excepcional patrimonio, con Altamira como referencia internacional, pero sigue existiendo una cierta desconexión entre la investigación científica y el público", afirma.

En este sentido, considera prioritario explicar no solo los resultados de los proyectos, sino también qué es y cómo funciona un instituto de investigación, y mejorar el contacto con los medios de comunicación para trasladar de forma clara la labor que se realiza en el IIIPC y en su entorno.

Arias afronta un mandato de seis años que coincide con la etapa final de su carrera académica, lo que considera "una oportunidad" para consolidar el crecimiento del Instituto, avanzar hacia una sede propia de mayor capacidad y adecuar sus infraestructuras al incremento de la actividad científica.

Con una plantilla de 35 personas, el IIIPC es, a su juicio, un centro "pequeño pero muy productivo". "Contamos con una plantilla muy competente y que trabaja mucho, se consiguen muchos proyectos y se publica mucho, pero realmente necesitaríamos aumentar nuestra masa crítica de una forma sustancial", sostiene.

El director del IIIPC compatibilizará su actividad investigadora, con especial dedicación al proyecto de La Garma y a otros proyectos internacionales sobre la Prehistoria de regiones costeras y el desarrollo del simbolismo y los espacios rituales y domésticos.

RECONOCIMIENTO

Pablo Arias (Oviedo, 1961) se formó en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Cantabria. En esta última obtuvo en 1994 la licenciatura en Filosofía y Letras, con Premio Extraordinario, y, en 1989, el doctorado con una tesis acerca de la neolitización del norte de la península ibérica.

En la actualidad es catedrático de Prehistoria de la UC. Su aportación más relevante ha sido la dirección, desde su inicio en 1996, del gran proyecto de investigación interdisciplinar que se lleva a cabo en la Zona Arqueológica de La Garma (Cantabria).

Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio 'Cantabria Nuestra', otorgado por la asociación de ese nombre por su labor en la investigación y difusión del Patrimonio (1998), el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología, concedido por la Fundación PALARQ (2021), y el VI Premio Navarra Televisión a los Valores Culturales (2021).

FÉLIX ORTIZ

Por su parte, Félix Ortiz Fernández es licenciado en Física Electrónica por la Universidad de Cantabria (2001) y doctor en Ingeniería por la misma universidad (2016).

Desde 2014 imparte docencia en la Universidad de Cantabria, en centros como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, la Escuela Técnica Superior de Náutica y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, centrando su actividad en el área de Máquinas y Motores Térmicos.

Su labor investigadora está orientada a la transformación de la industria eléctrica mediante la reducción del consumo energético y del impacto ambiental de los transformadores de potencia. Forma parte del Grupo de Investigación en Transformadores Eléctricos de Potencia (GITEP) y cuenta con 20 artículos publicados en revistas indexadas en JCR, varios capítulos de libro y más de 30 ponencias en congresos internacionales.