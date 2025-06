PACMA denunciará ante la Fiscalía la "matanza" de una loba lactante en la comarca del Besaya

SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía por la "matanza" de una loba lactante en Cantabria en la primera semana de junio en la comarca del Besaya.

PACMA ha indicado que "posiblemente" la muerte de esa loba esté enmarcada en las extracciones recogidas en la resolución del 2 de abril del Gobierno de Cantabria en la que se recogían los cupos de lobos a abatir y que actualmente está recurrida por varios colectivos ecologistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Según ha indicado PACMA en un comunicado, el animal había sido fotografiado gestando en mayo, y su ejecución se produjo tras haber parido, "lo que implica la muerte de cachorros de menos de un mes de vida y amplifica gravemente el impacto de la matanza".

PACMA denunciará esta acción pues, "según afirma un testigo, habría sido ejecutada por orden de la administración autonómica para responder a las exigencias de un ganadero", lo que supondría, de ser cierto, un "acto deliberado de exterminio planificado y amparado por las instituciones".

"Hasta la fecha, el Gobierno de Cantabria ya ha mostrado con creces su campaña de persecución y erradicación del lobo", en una comunidad donde el cupo de extracción de lobos en 2025 es de 41, y solo 5 en la comarca del Besaya", ha indicado. Sin embargo, ha advertido que "las muertes colaterales de cachorros lactantes a raíz de la eliminación de la madre no son tenidas en cuenta para dicho cupo".

PACMA ha insistido en que las órdenes de caza de lobos en Cantabria "no solo siguen siendo desproporcionadas, sino que se aplican sin controles eficientes, aprovechando que los agentes medioambientales a menudo no están presentes o no tienen capacidad para fiscalizar las batidas mientras se desarrollan".

De haberse producido la muerte de esta loba y sus cachorros a causa de la resolución de 2 de abril de 2025, desde PACMA afirman que "el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria habría sido cómplice necesario de esta matanza" al haber denegado las medidas cautelares solicitadas para suspender las órdenes de extracción mientras se resolvían los recursos judiciales.

"Esta loba y sus cachorros serían, presuntamente, víctimas no solo del Gobierno de Cantabria, sino también de un poder judicial que habría fallado gravemente en su deber de proteger la legalidad y el interés general", han apuntado desde el partido animalista.