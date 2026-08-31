El Palacio de Exposiciones abrirá el miércoles un punto para donar sangre

Cartel del punto que se abrirá el miércoles para donar sangre - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones acogerá este miércoles, 2 de septiembre, un punto de donación de sangre.

Todos los ciudadanos que deseen participar en la colecta podrán hacerlo de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas, con cita previa a través de la web https://citapreviabs.fmvaldecilla.es, la app "Cita previa Banco de Sangre" o en los teléfonos 640 244 120 / 942 202 689 o 942 203 748.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha recordado que las donaciones de sangre son imprescindibles para la realización de múltiples tratamientos e intervenciones en los centros y hospitales de Cantabria y en verano aún más al aumentar la población.

Según los requisitos que establece el Banco de Sangre, pueden donar las personas entre 18 y 65 años, con peso por encima de los 50 kilos y buen estado de salud.

Las reservas de los grupos sanguíneos 0- y A- están en niveles muy ajustados, mientras que el resto de grupos necesita estabilizar sus reservas.

Santander colabora habitualmente con la Hermandad de Donantes de Sangre gracias a un convenio que pone a su disposición lugares como los palacios o los centros municipales para acercar la donación a todos los vecinos y facilitar las colectas.