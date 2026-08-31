El Palacio de Exposiciones abrirá el miércoles un punto para donar sangre

Cartel del punto que se abrirá el miércoles para donar sangre
Cartel del punto que se abrirá el miércoles para donar sangre - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 31 agosto 2026 9:41
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SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones acogerá este miércoles, 2 de septiembre, un punto de donación de sangre.

Todos los ciudadanos que deseen participar en la colecta podrán hacerlo de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas, con cita previa a través de la web https://citapreviabs.fmvaldecilla.es, la app "Cita previa Banco de Sangre" o en los teléfonos 640 244 120 / 942 202 689 o 942 203 748.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha recordado que las donaciones de sangre son imprescindibles para la realización de múltiples tratamientos e intervenciones en los centros y hospitales de Cantabria y en verano aún más al aumentar la población.

Según los requisitos que establece el Banco de Sangre, pueden donar las personas entre 18 y 65 años, con peso por encima de los 50 kilos y buen estado de salud.

Las reservas de los grupos sanguíneos 0- y A- están en niveles muy ajustados, mientras que el resto de grupos necesita estabilizar sus reservas.

Santander colabora habitualmente con la Hermandad de Donantes de Sangre gracias a un convenio que pone a su disposición lugares como los palacios o los centros municipales para acercar la donación a todos los vecinos y facilitar las colectas.

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