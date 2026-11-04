El Palacio de Exposiciones acoge este jueves la proyección del documental de Mabel Lozano 'Abril, hoy no es invierno'

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SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones acogerá este jueves, 5 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, la proyección del documental 'Abril, hoy no es invierno', dirigido por Mabel Lozano, y patrocinado entre otros por el Ayuntamiento de Santander, dentro del IV Plan Estratégico Municipal de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Así lo ha informado la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha detallado que la proyección forma parte de las actividades programadas con motivo de la celebración del 'Dia de la no violencia contra la mujer', el 25 de noviembre.

Este corto documental ha recibido distintos premios, entre ellos, el Torre en Corto 2026 y el Premio Fugaz 2026 y está preseleccionado para los premios Goya.

Para completar esta iniciativa también se visionará el corto 'AVA', que igualmente fue cofinanciado por el Ayuntamiento de Santander y obtuvo el Goya en 2024 al mejor corto documental.

Mabel Lozano es directora de cine, escritora y una de las mayores y más reconocidas activistas contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Es un "referente" en la lucha por los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia y explotación, ha destacado el Consistorio.

La Concejalía de Igualdad de Santander comenzó a colaborar con Mabel Lozano en 2016 con distintos talleres de prevención y sensibilización en centros educativos sobre la situación de las mujeres y niñas víctimas del sistema prostitucional.

Desde entonces, además de contar con ella en jornadas sobre trata y prostitución y otras actividades de sensibilización en distintos institutos, se ha colaborado cofinanciando tres de sus cortos: 'Biografía del Cadáver de una Mujer', que obtuvo el Goya de 2021 al mejor corto documental; 'AVA', que obtuvo el Goya en 2024 al mejor corto documental y el premio al mejor cortometraje documental, en la vigésima cuarta edición (XXIV) del Festival de Cortometrajes de Torrelavega; y el actual 'Abril, hoy no es invierno'.