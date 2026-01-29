El Palacio de Festivales abre este viernes la venta general de entradas de la programación febrero-junio

Archivo - Fachada del Palacio de Festivales de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) abrirá este viernes, 30 de enero, a las 11 horas, tanto en taquilla como a través de la página web, la venta general de entradas para los espectáculos de la programación que se desarrollará entre febrero y junio de este año.

Este segundo corte de la temporada 2025-2026 lo integran un total de 34 espectáculos "cuidadosamente seleccionados para dar forma a una oferta que busca emocionar y provocar al espectador", según resaltaba el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, en la rueda de prensa de presentación.

Durante el periodo de venta de abonos, que ha tenido lugar entre el 13 y el 28 de enero, se han adquirido un total de 847, lo que supone un incremento del 38 por ciento y 232 abonos más respecto a la programación que se cierra este sábado, cuando se compraron 615.

Esta nueva oferta comienza el 12 de febrero con el estreno de 'Macho', una producción de Trueba & Trueba en forma de monólogo inspirado en el teatro neofuturista. Y el cierre vendrá el 13 de junio de la mano de 'Malquerida' de Jacinto Benavente, una adaptación de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio protagonizada por Aitana Sánchez Gijón.

Por ciclos, el de teatro contará con 9 espectáculos, de los que se ofrecen 13 funciones y 3 son estrenos; el de música clásica, con 8 conciertos, y el de lírica, con 3 espectáculos y 4 funciones.

A ello se suman 3 espectáculos de danza, 3 recitales, 2 musicales con 8 funciones en total, 1 espectáculo de magia, uno de humor y 3 espectáculos con las mismas funciones para vivir en familia, de los que 2 son estrenos.

PROTAGONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La programación febrero-junio 2026 cuenta con protagonistas de carácter nacional e internacional a través de nombres propios, intérpretes, artistas y compañías de reconocido prestigio. El ciclo de teatro incluye títulos como 'Panorama desde el puente', con José Luis García Pérez y María Adánez en el reparto y dirigido por Javier Molina, director artístico del Actors Studio de Nueva York (20 y 21 de febrero), el estreno de 'Las sombras de Catalina Bárcena' (6 y 7 de marzo) dirigida por Román Calleja e interpretada por Miriam Díaz Aroca, Nuria Gallardo, Juan Gea y Megan Tyler, además de la producción de 'Esencia' con Juan Echanove y Joaquin Climent (20 y 21 de marzo).

A estas representaciones hay que añadir 'La barraca', dirigida por Magüi Mira, 'La ópera de los tres centavos', interpretada por Coque Malla y bajo la dirección de Mario Vega (15 de mayo), y 'La malquerida' (12 y 13 de junio).

En clásica destaca la presencia el 27 de febrero de la Orquesta Sinfónica de Varsovia, con Pinchas Zuckerman como solista y director; el 22 de marzo de nuevo del maestro Jordi Savall, con Le Concert des Nations y la Capella Nacional de Catalunya; el 14 de mayo del prestigioso pianista Sergei Babayan; y el 21 de mayo de la Wiener Kammerorchester con Narek Hakhnazaryan a la batuta y al violonchelo.

La lírica llega de la mano de 'Norma' el 28 de marzo, con Yolanda Auyanet y Nancy Fabiola Herrera, entre otros, bajo la dirección musical de Oliver Díez; de la zarzuela 'La revoltosa', con las voces de Rocío Ignacio y César San Martín en los roles protagonistas, los días 24 y 25 de abril; y del tenor Plácido Domingo que ofrecerá una gala el 29 de mayo.

El ciclo de danza incluye tres espectáculos: Carlos Rodríguez Ballet Flamenco Company que presentará 'Hilo de fuego' (13 de febrero), Le ballet de L'Ópera National du Capitole que ofrecerán las coreografías 'Semiramis' y 'Don Juan' (17 de abril) y Worldwide Ballet Theatre que pondrán en escena 'Romeo y Julieta' (5 de junio).

Por otra parte, se han programado los recitales de Champian Fulton & The International Jazz Ensemble el 30 de abril, de Pablo López el 17 de mayo y del Festival Indiferente el 9 del mismo mes, mientras que 'Mamma mía!' es uno de los dos musicales previstos esta temporada, con siete funciones entre el 12 y el 15 de marzo y que ha vendido ya más de la mitad de las entradas.

Además, el mago Jorge Blass actuará el 3 de mayo y las humoristas Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Lala Chus integran el espectáculo 'Mentes peligrosas 3' el 23 de mayo.

TALENTO CÁNTABRO

La nueva programación consolida la vocación de la Consejería de Cultura de apoyo a los creadores cántabros. Así, destacan la presencia de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico que, bajo la dirección de Paula Sumillera, ofrecerá tres conciertos, además de su colaboración en la representación de la ópera 'Norma', en la que también participa el Coro Lírico de Cantabria.

Uno de los estrenos previstos en el ciclo 'En familia' corre a cargo de Escena Miriñaque, 'En la casita Klimt' el 21 de febrero, a lo que hay que sumar la 'Tonada' de La Machina Teatro el 27 de marzo, el estreno de 'Abisal', una producción de Delinfame el 1 de abril, y 'Bárbara, el musical' de Adrián Alonso Producciones el día 11 de abril.

El Dúo Otero, o lo que es lo mismo, Miguel Díez y Hugo Selles, el 23 de abril y el estreno de 'El rincón' el 23 de mayo, con dirección y dramaturgia de Blanca del Barrio, completan la presencia y participación de creadores y talento de Cantabria en esta programación.

BALANCE PROGRAMACIÓN ACTUAL

En el primer corte de programación de la temporada 2025-2026, el que se está desarrollando desde el pasado mes de septiembre, más de 43.000 personas han pasado por el Palacio de Festivales para disfrutar de los 41 espectáculos, de los que 5 han sido estrenos y de los que se han ofrecido un total de 53 funciones, a las que hay que sumar las seis representaciones programadas en las campañas didácticas.

La tasa media de ocupación en estos últimos cinco meses ha sido superior al 83 por ciento y respecto a los abonos, el público se hizo con un total de 615, que en lo que se refiere al teatro alcanzó la cifra de 303, inédita en los 34 años de vida del Palacio de Festivales de Cantabria.

Son 13 los espectáculos que agotaron tiempo antes de sus respectivas funciones la venta anticipada y un total de 22 colgaron el cartel de 'sold out', de los que casi la mitad contaron con doble función.