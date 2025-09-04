La pandereta, protagonista de la segunda entrega de la pieza audiovisual del programa 'Origen'

Muestra la labor de la panderetera Mari Velarde e imágenes el 'Día a jorra' que tuvo lugar el 28 de junio en Guriezo

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen' de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria lanza la segunda pieza audiovisual protagonizada por la pandereta y las pandereteras de Cantabria.

En esta segunda entrega del programa, cuyo objetivo es compartir conocimientos e historia sobre el patrimonio cultural intangible de Cantabria, se ha elegido la pandereta o panderu, instrumento que originariamente creaba la fiesta e invitaba al baile y al cante.

Como refleja la pieza, las pandereteras o tocaoras narraban historias a través de las coplas y solían tocar solas o en pareja por turnos porque lo que la mayoría quería era bailar. Hoy en día en Cantabria hay cientos de pandereteras y un creciente alumnado distribuido en más de 30 grupos y escuelas de folklore.

Para la realización de este audiovisual se sigue el trabajo de la panderetera de Cantabria Mari Velarde, quien lleva más de 40 años tocando y dando clases de pandereta para divulgar la música popular y pasar el legado a nuevas generaciones. En concreto, se grabó el 'Día a jorra' del programa Origen que tuvo lugar el pasado 28 de junio en Guriezo.

En total, la iniciativa consta de ocho piezas audiovisuales que se irán publicando en las próximas semanas. Cada una de ellas trata un tema: los coros ronda, el rabel, la pandereta, las danzas, la gaita, el acordeón, los piteros y las bandas de folk.

Desde Cultura se espera que estos audiovisuales, realizados por la productora El Cuartuco, se difundan ampliamente en medios de comunicación digital y televisión y sirvan también como material para divulgación y sensibilización en centros educativos e instituciones culturales.