Paralizada la tramitación del convenio colectivo de ARTE tras una impugnación de UGT

Archivo - Varias personas pasan delante de una tienda Zara - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo ha suspendido el registro y la tramitación del convenio colectivo de las grandes empresas del comercio textil Asociación Retail Textil España (ARTE) antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras estimar una impugnación de UGT sobre la legalidad de diferentes artículos de su contenido.

Según ha informado este jueves el sindicato, la autoridad laboral devuelve así a la mesa de negociación y a los firmantes del acuerdo, la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico, el convenio colectivo que generó en Cantabria tres huelgas generales en el sector convocadas por UGT, además de otras movilizaciones que se desarrollaron en distintas comunidades autónomas españolas.

El Sector de Comercio de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha indicado que, entre otros artículos del convenio de ARTE, el Ministerio de Trabajo "cuestiona la legalidad" de asuntos relativos a la regulación de la prioridad aplicativa respecto de los convenios colectivos existente, la contratación temporal, los contratos de sustitución, las excedencias, las reducciones de jornada, la acción sindical o la jubilación forzosa.

"Se mire por donde se mire, el convenio de ARTE recorta derechos consagrados en otros convenios colectivos territoriales como el de Cantabria y, además, lo hace en contra de la propia legislación laboral e incluso por debajo de los mínimos legales del Estatuto de los Trabajadores", ha valorado la responsable del Sector de Comercio de FeSMC-UGT en Cantabria, Noemí Secadas.

La sindicalista ha opinado que, aunque esta resolución del Ministerio de Trabajo no detendrá la aprobación de un convenio de ARTE "que implica un retroceso histórico" en los derechos laborales del comercio textil y del calzado en Cantabria, "al menos retrata a sus firmantes y deja al descubierto sus intereses y sus mentiras".

La responsable del Sector de Comercio de UGT en Cantabria ha recalcado al respecto que el sindicato lleva "meses" advirtiendo que el convenio de ARTE "recorta derechos laborales y además lo hace con una dudosa legalidad mientras que las organizaciones sindicales que lo han firmado han preferido optar por desacreditar nuestras denuncias y trasladar a las plantillas un mensaje de falsa tranquilidad".

"No se puede defender públicamente un convenio que perjudica a miles de personas trabajadoras, debilita la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales; y todo ello, sin ni siquiera respetar la legislación laboral de cuestiones fundamentales", ha subrayado Secadas.

Finamentel, ha advertido que el sindicato seguirá "luchando con todas las herramientas" legales para "evitar la pérdida de derechos y la muerte de nuestros convenios colectivo", en alusión al del comercio textil de Cantabria, avalado y defendido por una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Cantabria y que ha sido impugnado por la patronal ARTE.