El Parlamento Europeo admite la petición de Cantabria de declarar el 10 de marzo como Día del Trabajador Autónomo

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, defiende en Europa la petición de Cantabria de declarar el 10 de marzo como Día del Trabajador Autónomo - GOBIERNO

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha admitido la petición de Cantabria de declarar el 10 de marzo como el Día Europeo del Trabajador Autónomo como una forma de reconocimiento, de visibilidad social y de compromiso con un colectivo que es "el alma de nuestras ciudades y pueblos".

Una propuesta que el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno regional, Eduardo Arasti, ha defendido este miércoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento, como presidente de la Mesa del Empleo Autónomo de Cantabria.

Durante su intervención, Arasti ha expuesto que esta declaración supone una oportunidad para impulsar políticas específicas, compartir buenas prácticas entre estados miembros y avanzar hacia una Europa que "no deje atrás a quienes arriesgan cada día para generar empleo y cohesión social".

Asimismo, se ha mostrado partidario de visibilizar los problemas de los autónomos en Europa para que las políticas comunitarias sean favorables a un sector que "merece un reconocimiento a todos los niveles" por su papel "esencial" en la economía, el empleo y la cohesión social.

"Si queremos una Europa más fuerte, más competitiva y cercana a sus ciudadanos, necesitamos cuidar a quienes sostienen la economía desde la base, desde nuestros campos, nuestras carreteras o desde el trato personal y cotidiano de nuestros comercios, despachos y tiendas", ha defendido el consejero, quien ha precisado que comparece ante la Comisión en nombre de la Mesa del Empleo Autónomo de Cantabria, que reúne a las principales asociaciones representativas del colectivo para defender una petición "sencilla, pero profundamente simbólica".

Ha recordado que en la Unión Europea hay más de 27 millones de trabajadores autónomos, lo que supone cerca del 14% del empleo total. En el caso de España, representan el torno al 16% de la población ocupada, mientras que en otros estados miembros superan incluso el 20%.

"Son agricultores, comerciantes, artesanos, transportistas, profesionales liberales, pequeños industriales o emprendedores digitales, y sin ellos la economía europea, sencillamente, no funcionaría", ha opinado el consejero cántabro, quien ha hecho hincapié en la importancia de este colectivo hasta el punto de afirmar que "representan un pilar fiscal y social".

En este sentido, ha subrayado que en países como España las cotizaciones de empresas y trabajadores por cuenta propia suponen más de una cuarta parte de los ingresos del sistema, "sosteniendo pensiones, sanidad y protección social".

DIFICULTADES QUE EUROPA "NO PUEDE IGNORAR"

Un esfuerzo que, en su opinión, demuestra que los autónomos "son uno de los cimientos del sistema", si bien ha lamentado que su realidad cotidiana está marcada por dificultades específicas que Europa "no puede ignorar".

"Para un autónomo, enfermar no es solo un problema de salud, es un riesgo económico", ha afirmado Arasti, quien ha recordado que en este caso "no hay sustituciones automáticas ni ingresos garantizados". "La conciliación, el acceso a la financiación, la digitalización o la adaptación a la transición energética exigen un esfuerzo enorme a quien trabaja solo o con uno o dos empleados", ha apostillado.

Y teniendo en cuenta que en muchos casos los autónomos son empresariado y trabajador al mismo tiempo, "asumiendo riesgos y sosteniendo empleo", el titular de Industria cántabro ha abogado por dotar a este colectivo del reconocimiento institucional "del que muchas veces carece" y cree que "merece".

Respecto a elegir la fecha del 10 de marzo para celebrar y reconocer el Día Europeo del Trabajador Autónomo, ha explicado que "no es una fecha cualquiera", ya que ese día de 2020 la UE presentó la Estrategia de las Pequeñas y Medianas Empresas para una Europa sostenible y digital, "un documento que marcó un punto de inflexión, reconociendo de forma clara por primera vez el papel central de las pequeñas empresas y de los autónomos en la competitividad, la resiliencia y el futuro industrial de Europa".

"Sin duda, ese día simboliza el inicio de una nueva etapa", ha subrayado Arasti, que ha remarcado que Europa se construyó en los mercados, en los talleres, en los puertos y en las plazas y que "las ciudades que hoy admiramos, como Florencia, Barcelona, Brujas o Hamburgo, crecieron gracias a comerciantes, artesanos y pequeños emprendedores que iluminaron nuestras calles, abrieron caminos comerciales y crearon prosperidad".

Por todo ello, ha confiado en que la declaración oficial del Día Europeo del Trabajador Autónomo sirva para reforzar el reconocimiento social y económico de este colectivo; promover políticas europeas específicas de apoyo, protección y desarrollo para el colectivo; fomentar la cooperación entre estados miembros en materia de emprendimiento individual y micro empresas y estimular su participación en los procesos de digitalización, sostenibilidad y competitividad europea.