El Parlamento insta al Gobierno regional a adoptar medidas "inmediatas" ante la guerra

Archivo - Exterior del Parlamento de Cantabria - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han unido este lunes sus votos en el Pleno del Parlamento para aprobar una iniciativa regionalista para exigir al Gobierno regional (PP) a la adopción, "de forma inmediata", de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio en las familias y sectores económicos.

Entre las medidas incluidas en la iniciativa aprobada, y que ha contado con la abstención del PP por considerarla "precipitada", se incluyen algunas específicas para los sectores del transporte, pesquero y agrario y otra bloque más general dirigido a familias y sectores económicos.

Para el transporte se reclaman para compensar el sobrecoste del combustible ayudas directas por vehículo y un complemento autonómico al gasóleo profesional; para el pesquero se proponen también compensaciones directas por combustible y rebaja de tasas portuarias, y para el agrario ayudas al gasóleo agrícola y subvenciones para fertilizantes y piensos.

En un plano más general se reclaman para los sectores productivos subvenciones directas a pymes y autónomos especialmente afectados, bonificaciones sobre el sobrecoste energético, entre otras, y para las familias, bonificaciones en el transporte público, la creación de un bono energético autonómico, aplazamientos o reducciones de tasas autonómicas, entre otras.

El PP, que aunque es el grupo con más diputados no tiene la mayoría absoluta, ha sido el único que no ha votado a favor, sino que se ha abstenido al considerar que el PRC ha actuado de forma "irresponsable" al plantear una iniciativa que, a su juicio, es "precipitada".

Y es que, según ha justificado su diputado Alejandro Liz, "todavía no podemos adivinar la magnitud de esta crisis que amenaza con ser estructural".

Además, ha subrayado que "estamos hablando de una crisis de país, no de una comunidad autónoma" y, por ello, considera que las medidas deben ser abordadas "fundamentalmente por parte del Gobierno de España" y también en el seno de la Unión Europea.

Pese a todo, ha garantizado que la "maquinaria autonómica está ya en marcha y preparada para complementar aquellas medidas que el Gobierno central tiene que poner en marcha y todavía no ha puesto". Y es que, en su opinión, "el decreto llamado anticrisis es absolutamente insuficiente".

Así, ha asegurado que el Gobierno regional "tomará las medidas que tenga que tomar para proteger, ayudar y apoyar a las familias, a los autónomos, al tejido productivo de Cantabria" pero "cuando se tengan que tomar".

Liz ha reprochado a los regionalistas que pida medidas ya "sin esperar a analizar adecuadamente la solución" ni estudiar "qué medidas son más idóneas". "Es algo muy serio que hay que estudiar y analizar", ha afirmado.

Y, según ha indicado, esto es precisamente lo que, según el diputado, está haciendo el comité de coordinación de la crisis de Irán creado en Cantabria a instancias del Gobierno regional y que reúne a diferentes entidades y colectivos de sectores tanto públicos como privados.

Precisamente, dicho comité se ha reunido este lunes por segunda vez para hacer seguimiento del impacto del conflicto en la economía regional, evaluar las medidas recogidas en el Decreto-Ley aprobado el jueves por el Gobierno de España, proponer mesas de trabajo por cada sector y seguir sumando medidas "si fuera necesario, que lo será", según ha señalado el consejero de Industria, Eduardo Arasti, antes del encuentro.

Desde el PP han pedido al PRC, y en general a la oposición, que "dejen el alarmismo y la demagogia" y actúen como el Gobierno ante esta crisis: con "agilidad" pero "sin precipitación"; "con sosiego, con responsabilidad, con contacto permanente con el tejido productivo".

Además, ha reprochado a los regionalistas que reclamen ahora "inmediatez" cuando, según Liz, el bipartito PRC-PSOE esperó "cinco meses con la guerra de Ucrania para tomar la primera medida", un extremo que han negado las portavoces de ambos partidos en este punto, Paula Fernández y Ana Belén Álvarez, respectivamente.

Ambas han urgido también al Gobierno regional a actuar ya en el ámbito de sus competencias. "Gobernar no es analizar, es decidir", ha afirmado la socialista, mientras que la regionalista ha replicado al PP: "si quieren les decimos cómo se hace".

Fernández ha añadido que "con las cosas de comer, pues no se puede jugar", "como lo están haciendo ustedes".

Por su parte, Vox ha apoyado la iniciativa, aunque ha aclarado a los regionalistas que ello no supone "un respaldo a su calculado oportunismo político".

'NO' DEL PRC A LAS ENMIENDAS DE PP Y VOX

Además, este partido ha planteado una enmienda de adición que incorporaba otras medidas "anticrisis" que, a su juicio, "mejoraban" el texto planteado por los regionalistas y que son de ámbito fiscal que, en su opinión, es "donde se tiene que atajar el problema", según ha indicado la diputada Natividad Pérez Salazar.

Entre ellas había una dirigida al Gobierno regional --la deflactación de los tipos impositivos del IRPF para bases liquidables inferiores a 60.000 euros-- y tres al Ejecutivo central.

La enmienda no ha sido aceptada por el PRC y tampoco la planteada por el PP.

En la de los populares se proponían nueve medidas dirigidas, no al Gobierno regional, sino al Ejecutivo central, entre ellas suspender la eficacia de las reglas fiscales para tener más margen para aumentar la capacidad de gasto y afrontar los "sobrevenidos" por la guerra y actualizar a 2026 las entregas a cuentas del sistema de financiación.

Además, se reclamaban medidas para impulsar la cogeneración, así como más ayudas para compensar a la industria por el coste de las emisiones de CO2 y bonificaciones en el coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva.

La enmienda incluía un segundo punto que sí estaba dirigido al Gobierno regional para instarle a hacer "un seguimiento pormenorizado de las consecuencias económicas del conflicto de Irán y al estudio de medidas a adoptar, en el marco del comité creado, para "en caso necesario", "complementar" las adoptadas por el Gobierno central.