El Parlamento se une para pedir al Gobierno reforzar las Urgencias de Valdecilla y agilizar altas e ingresos

El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes con el apoyo de todos los grupos una iniciativa para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a reforzar la plantilla del servicio de Urgencias del Hospital Valdecilla, preferentemente entre el 15 de noviembre al 15 de febrero; reorganizar y ampliar los espacios, e implementar un sistema de agilización de altas e ingresos en este centro hospitalario.

El objetivo es ofrecer una asistencia sanitaria "digna y adecuada" de los pacientes y sus familias, y "reducir al máximo" las esperas en el servicio de Urgencias.

Se trata de una moción, presentada por el PRC, que ha incorporado una enmienda del PSOE, en la que también se insta al Ejecutivo autonómico garantizar la incorporación de plazas para la formación de especialistas en medicina de Urgencias en la próxima convocatoria MIR.

La portavoz regionalista Paula Fernández ha denunciado que los problemas que se viven en las Urgencias de Valdecilla "no son coyunturales" ya que "se han dado muchas mañanas de estos meses, en las que había pendientes 41 pacientes de ingresar y en los que solo ha podido subir a lo largo de la mañana".

Así, "se acumulan decenas de pacientes pendientes de ingresar en planta" porque "la liberación de camas es insuficiente", en algunos casos "no hay camillas disponibles y hay un déficit importante de material de sillas", con un "impacto negativo en el descanso, en la recuperación de los pacientes y también para los que llevan tantas horas esperando a ingresar, que genera un efecto que bloquea el Servicio de Urgencias".

Además, ha indicado que las plantillas actuales "no están dimensionadas para la carga asistencial real del servicio". Ha criticado que "faltan profesionales y se han eliminado refuerzos históricos que contribuyan a sostener la actividad en momentos de mayor presión", como, por ejemplo, el refuerzo del celador en el turno de tarde.

En la misma línea, el diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha apostado por ampliar los profesionales y espacios para "minorar" estas situaciones y ha censurado la "falta de gestión" del Ejecutivo autonómico para que los servicios no se saturen.

Pesquera ha denunciado que en Valdecilla hay "pacientes que se tiran tres y cuatro días esperando en una camilla a que suban a la planta". Además, en Laredo los viernes, sábados y domingos "no hay traumatólogo" y esos pacientes tienen que venir a Valdecilla.

Mientras que los 'populares' han votado a favor de la propuesta, en defensa de "no caer en la autocomplacencia" y apoyar "todo lo que se pueda mejorar".

El diputado Miguel Ángel Vargas ha reconocido la existencia de "dificultades" si bien ha aseverado que "las cosas están mejorando" y "hay planes". En este sentido, ha señalado que "están bajando las listas de espera, se están reforzando los centros sanitarios y se está mejorando la calidad asistencial".

"La sanidad de esta tierra no ha estado tan mal nunca", ha afirmado Vargas, que ha apuntado que las esperas "es algo que se puede intentar reducir, pero es inevitable que en temporada de infecciones respiratorias los picos se den".

Y desde Vox la diputada Natividad Fernández ha exigido "sentido común" y "que cada euro que hoy se malgasta en subvenciones a sindicatos, en observatorios de género, en ayudas al desarrollo en países lejanos o en lenguaje inclusivo, se destine a contratar médicos y a dotar medios a nuestra sanidad rural".

Asimismo, ha exigido "que se deje de usar la sanidad también como un arma arrojadiza y se empiece a gestionar con el rigor que merecen quienes pagan sus impuestos". "Los cántabros se merecen mejores infraestructuras, mejores medios y una mejor gestión", ha sostenido.

PROYECTO 'TRIRURALTECH'

También ha habido consenso para dar el visto bueno a un acuerdo de colaboración entre Cantabria, Extremadura, Baleares y Murcia para la constitución de una agrupación, sin personalidad jurídica, para la ejecución del proyecto 'Triruraltech', cofinanciado con fondos europeos NextGeneration.

Dicha iniciativa en Cantabria se ha traducido en la concesión de 600.000 euros a nueve proyectos dirigidos a acelerar la digitalización de las empresas del entorno rural y que se están desarrollando "con éxito".

Así lo ha valorado el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), que ha sido el encargado de presentar el acuerdo y ha explicado que la constitución de la agrupación es una "condición necesaria" para la recepción de los fondos.

Entre los proyectos beneficiarios figura el denominado 'Lis Data Solutions', una plataforma digital inteligente que funciona como un asistente conversacional para atender a la población de los núcleos rural de manera eficaz.

Otro es 'FoodIA', una propuesta de Siali Technologies, S.L. para Delicatessen La Ermita consistente en una plataforma de inteligencia artificial que, a través del análisis de imágenes de cámaras de rayos X, prevé detectar productos alimentarios defectuosos.

También ha recibido financiación un agente de soporte inteligente que se implementará en Ribamontán al Monte para la gestión del mantenimiento de maquinaria industrial, así como uno en Molledo para la monitorización remota en tiempo real de los depósitos de agua potable del municipio.

Figura también entre los beneficiarios un proyecto para una gestión inteligente de almacenes y la optimización logística para Arcodan; la plataforma digital 'RuralMind', diseñada para fortalecer el tejido socioeconómico de las comunidades rurales, mejorando su calidad de vida mediante el acceso a servicios, conocimientos y oportunidades, y uno impulsado por la empresa Casuso Propellers de Entrambasaguas que permite una predicción del coste de la energía.

Completan la lista de proyectos un sistema de atención telefónica automatizada con lenguaje natural en los servicios de atención telefónica 010 de los ayuntamientos rurales de Colindres, Puente Viesgo y Alfoz de Lloredo y el denominado 'Bee2Fire', diseñado para la detección de incendios y la estimación de su tamaño.

A la vista del "éxito" de la iniciativa y de que por la "insuficiencia de fondos" se han quedado "en cartera" otros proyectos, Agüeros ha anunciado que el Gobierno regional estudiará la posibilidad de nuevas convocatorias ya con fondos propios.