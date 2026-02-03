El paro sube en 1.114 personas en enero en Cantabria, un 3,99%, la CCAA con mayor aumento

Archivo - Oficina de empleo en Santander - GOBIERNO - Archivo

La comunidad cerró el primer mes del año con 29.012 desempleados, la cifra más baja en un mes de enero desde 2008 SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 1.114 personas en enero en Cantabria respecto a diciembre, un 3,99% más, el mayor aumento porcentual por comunidades autónomas y 2,73 puntos por encima del crecimiento experimentado a nivel nacional (1,26%), con lo que la cifra de desempleados se eleva a 29.012.

Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior, el desempleo descendió un 4,06%, con 1.227 cántabros menos sin trabajo.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces en Cantabria (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión..

El incremento del paro a nivel regional en enero --el mayor en términos porcentuales y el duodécimos en valores brutos-- triplica el crecimiento experimentado a nivel nacional (+1,26%), con 30.392 parados más, que elevan la cifra global a 2.439.062.

En comparación con enero de 2025, el paro a nivel nacional descendió un 6,17% (160.381 desempleados menos), 2,11 puntos más que en Cantabria, que registró la sexta bajada más ténue de las comunidades autónomas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el primer mes del año, el desempleo creció en el sector servicios (+1.116 personas) y en el colectivo sin empleo anterior (+29), mientras que bajó en la construcción (-20) y en la industria (-11) y no registró variaciones en la agricultura.

A cierre del mes, los sectores con más parados en Cantabria son servicios (22.201); el que agrupa a aquellos sin empleo anterior, y la industria (2.123) y los que menos desempleados acumulan son agricultura (396) y construcción (1.811).

Del total de desempleados registrados al término de enero en las oficinas cántabras, 3.316 eran extranjeros, un 6,69% más que en diciembre (+208) pero un 3,3% menos que en el mismo mes del año anterior (-113). La gran mayoría, 2.470, proceden de países extracomunitarios, mientras que los 846 restantes son de estados europeos.

Al igual que ocurre con los cántabros, el grueso de los foráneos que buscan trabajo en Cantabria lo hacen en el sector servicios, en concreto 2.092, seguido de la construcción (242); la industria (158), y la agricultura (66), mientras hay 758 que no han tenido empleo con anterioridad.

En cuanto a sexos, de los 29.012 desempleados registrados en enero, 17.035 fueron mujeres, 554 más (+3,4%) y 11.977, hombres, lo que supone un aumento de 539 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+4,7%).

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 40 parados más que a cierre del pasado mes (+1,9%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.053 desempleados (+4,08%).

En enero, el paro aumentó en todas las comunidades, a excepción de Baleares (-4,3% y -1.260 personas) y en la ciudad autónoma de Melilla (-0,13% y -10).

Por comunidades, los mayores crecimientos porcentuales del paro con respecto al mes anterior se dieron en Cantabria (+3,99%); Asturias (+3,22%) y Extremadura (+3,01%), mientras que en términos brutos lideraron el crecimiento Andalucía (+8.046 desempleados); Comunidad de Madrid (+3.659), y Galicia (+3.113).

CONTRATACIÓN

En enero en Cantabria se registraron 12.220 contratos, un 6,71% menos que en diciembre (-879), pero un 4,28% más que en el primer mes de 2025 (+501).

De todos ellos, 3.185 fueron indefinidos, un 6,92% más que en diciembre (+206) y un 0,5% (+16) de los que hubo en enero de 2025.

Los 9.035 restantes fueron temporales, lo que supone 1.085 menos que los suscritos en diciembre (-10,72%) y 485 más que en enero de 2025 (+5,67%).

Con estos datos, del número de contratos registrados en enero, el 73,94% fue temporal y el 26,06% indefinidos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro subió en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña.

Tras el repunte del paro en el arranque del año, el menor en un mes de enero desde 2022, el número total de desempleados se situó en 2.439.062 personas, su cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años, ha subrayado el Ministerio.

El incremento del paro en enero de este año es inferior a las subidas registradas en los meses de enero de 2025 (+38.725 desempleados), 2024 (+60.404 desempleados) y 2023 (+70.744 parados), pero es peor dato que el experimentado en enero de 2022, cuando aumentó en 17.173 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido siempre en los meses de enero. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con casi 199.000 desempleados más, y el menor se registró en 1998, con un aumento de 10.285 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el primer mes de 2026 en 25.402 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.381 parados, lo que supone casi un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 94.148 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 66.233 varones (-6,4%).

Por sectores, el paro subió especialmente en los servicios, con 35.073 desempleados más (+2%), y en la agricultura, que sumó 881 parados (+1,2%). Por contra, bajó en la construcción en 3.793 personas (-2,1%) y en la industria, en 14 desempleados (-0,01%). Por su parte, el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, registró 1.755 parados menos (-0,8%).

El paro aumentó en enero en ambos sexos, aunque fue mayor el repunte entre las mujeres. En concreto, el paro femenino se incrementó en 25.284 desempleadas respecto al mes anterior (+1,7%), frente a una subida del paro masculino de 5.108 desempleados (+0,5%).

Así, al finalizar el primer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.469.283 mujeres, su nivel más bajo en un mes de enero en 18 años, mientras que el de varones totalizó 969.779 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se incrementó un 2,3% en enero, con 4.040 parados más que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más subió en 26.352 desempleados (+1,2%).

Al término del mes pasado, el número total de parados menores de 25 años se situó en 180.892 desempleados, mínimo histórico para un mes de enero.

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 6.912 desempleados respecto al mes anterior (+2%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 343.693, lo que supone 16.810 parados menos que un año antes (-4,6%).

En el conjunto de España, en enero de este año se registraron 1.163.555 contratos, un 4,1% menos que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 484.295 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,7% inferior a la de un año antes y que supone el 41,6% del total de realizados ese mes, porcentaje muy similar al de enero de 2025, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,9%.

En el primer mes del año 679.260 fueron contratos temporales, un 3,7% menos que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 58,4% de la contratación efectuada en enero.