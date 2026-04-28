El paro sube en 2.100 personas en el primer trimestre en Cantabria (+10,9%), pero sigue como la CCAA con menor tasa

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SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 2.100 personas en Cantabria durante el primer trimestre hasta los 21.400 desempleados, un 10,9 por ciento más que el trimestre anterior, el séptimo mayor incremento por comunidades y por encima de la media nacional (+9,34%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a ello, es la comunidad con menor tasa de paro, situándose en el 7,49%, lo que supone 3,34 puntos que la del conjunto del país (10,83%), pero mayor que la registrada a cierre de 2025 (6,77%).

La cifra de parados registrada en Cantabria es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el desempleo ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Cantabria (15 veces) mientras que ha bajado en nueve ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2024.

En el primer trimestre se destruyeron en Cantabria 1.900 puestos de trabajo (0,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 264.100 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde 2008.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 285.400 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 100 personas (+0,04%).

En el último año el paro se ha reducido en 1.000 personas en Cantabria, lo que supone una caída del 4,5%, la séptima más elevada por CCAA y por encima de la experimentada a nivel nacional (-2,89%), y se han creado 2.200 empleos (+0,8%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 1.200 personas (+0,4%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 900 mujeres (+9,1%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.100 parados (-11,7%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 10.800 y la tasa de paro femenino en el 7,98% .

Por su parte, 10.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,05%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Cantabria aumentó en 1.000 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 20,54%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 5.800 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 6.000 asalariados.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 223.200 personas, de los que 194.200 tenían contrato indefinido (el 87,01%) y 29.000 temporal (el 12,99%).

La destrucción de empleo en el primer trimestre en Cantabria fue mayor en el sector privado, que destruyó 1.200 puestos de trabajo, un 0,56% menos, hasta un total de 212.400 ocupados.

Por su lado, el sector público, se redujo en 900 empleos, un -1,71% menos más que en el trimestre anterior hasta 51.600.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 4.400 personas en el primer trimestre (-1,91%) en la comunidad hasta los 225.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.400 (+6,70%), hasta sumar 38.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en la construcción, con 300 desempleado menos (-42,86%) y la industria, 200 menos (-9,52%), mientras que se incrementó en el colectivo de desempleados en busca de su primer trabajo o que han dejado su último empleo hace más de un año, 1.900 más (+23,75%), y en los servicios, 400 más (+4,65%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunidad Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados en términos brutos, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En términos porcentuales, las mayores subidas del paro respecto al trimestre anterior se han registrado en Baleares (+76,55%) y Cataluña (+24,04%).

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas.

Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos.

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.708.600 personas, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2025, y el de ocupados alcanzó los 22.293.000 trabajadores, bajando así de la cifra récord 22,46 millones de ocupados lograda a cierre del año pasado.

No obstante, en una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha resaltado que, en términos desestacionalizados, se superaron por primera vez los 22,5 millones de ocupados, tras crecer el empleo en el primer trimestre en 96.800 personas (+0,4%) y en 532.300 en el último año.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha recordado que el primer trimestre del año siempre viene marcado por la estacionalidad que implica el fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio.

Tras el repunte del paro en más de 231.500 personas entre enero y marzo, la tasa de desempleo escaló nueve décimas, hasta el 10,83%, volviendo a los dos dígitos después de cerrar 2025 en el 9,9%.

No obstante, esta tasa del 10,83% es la menor en un primer trimestre desde el año 2008, según ha resaltado el Ministerio de Economía.

Por su parte, la tasa de actividad disminuyó levemente, hasta el 58,86%, pese a incrementarse el número de activos en 61.200 personas entre enero y marzo (+0,2%), hasta alcanzar un nuevo récord de 25 millones de activos.

En el último año el paro se ha reducido en 80.600 personas (-2,9%) y se han creado 527.600 empleos (+2,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 447.000 personas (+1,8%).

Según el INE, el número de asalariados se redujo en el primer trimestre en 102.900 personas (-0,5%), concentrándose la mayor parte del ajuste en el empleo temporal (-85.400), frente a un descenso de los asalariados con contrato indefinido de 17.600 personas, hasta los 16,24 millones de trabajadores fijos.

La ocupación a tiempo completo bajó en 116.500 personas entre enero y marzo (-0,6%), pero aumentó en 567.600 personas en el último año (+3%). Por su parte, los asalariados con contrato indefinido se incrementaron en 539.700 en el último año (+3,4%) y los temporales subieron en 17.200 (+0,6%), con lo que la tasa de temporalidad cayó hasta el 14,77%, reduciéndose hasta el 11,91% en el sector privado.