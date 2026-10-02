El paro sube en 260 personas en septiembre en Cantabria, un 0,96%, el cuarto menor aumento por CCAA

Archivo - Oficina del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 260 personas en septiembre en Cantabria en relación al mes anterior, lo que supone una subida del 0,96%, el cuarto menor aumento porcentual de las 15 comunidades autónomas con subidas, ligeramente por debajo del experimentado a nivel nacional (+1%), según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este modo, la comunidad autónoma cerró el mes con 27.254 desempleados. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre en todas las ocasiones.

Con la subida de septiembre, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Respecto a septiembre de 2025, Cantabria cuenta con 23 personas menos en paro (-0,08%), un descenso más tenue que el experimentado en términos anuales en el conjunto del país (-1,74%).

Cantabria es una de las cinco autonomías con descensos interanuales del paro, aunque, entre ellas, es el menos intenso.

Por sectores, el paro bajó en industria, con cinco menos (-0,25%) y agricultura, con dos menos (-0,6%), mientras que se incrementó en servicios, con 215 más (+1,06%); en la construcción, con 25 más (+1,51%) y en el colectivo sin empleo anterior, con 27 más (+0,98%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (20.468) y el colectivo sin empleo anterior (2.783), mientras que aquellos con menos desempleados son industria (1.995), construcción (1.679) y agricultura (329).

Del total de desempleados registrados al término del noveno mes del año en las oficinas cántabras, 3.474 eran extranjeros, un 10,71% más que en agosto (+336) y un 21,77% por encima que en septiembre de 2025 (+621). La gran mayoría, 2.662, proceden de países extracomunitarios, mientras que los 812 restantes eran de estados europeos.

Al igual que ocurre con los cántabros, el grueso de los foráneos que buscan trabajo en la región lo hacen en el sector servicios (1.921), seguido de la construcción (264), la industria (136), y la Agricultura (54), mientras hay 1.099 que no han tenido empleo con anterioridad.

En cuanto a sexos, de los 27.254 desempleados registrados en septiembre, 16.114 fueron mujeres, 109 más (+0,7%) y 11.140, hombres, lo que supone un aumento de 151 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,4%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 169 parados más que a cierre del pasado mes (+9,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 91 desempleados (+0,36%).

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 16.659 contratos en Cantabria, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior (+733), y un 12,36% más que en agosto (+1.832). De todos ellos, 4.597 fueron indefinidos y 12.062 temporales.

Del número de contratos registrados en septiembre, el 72,41% fue temporal (frente a un 73,95% del mes anterior) y un 27,59%, indefinidos (el mes precedente fue un 26,05%).