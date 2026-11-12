El Parque de Cabárceno recibe a los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria

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SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha recibido este jueves a un centenar de voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cantabria a quienes han enseñado la instalación.

Durante la mañana, los participantes han podido conocer algunos de los principales atractivos del parque y disfrutar de una demostración de técnicas de vuelo de aves rapaces.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha informado de que la jornada concluirá con una comida en el restaurante Los Osos.

La visita se enmarca en las actividades de convivencia que organiza la AECC para reconocer la dedicación de sus voluntarios y favorecer espacios de encuentro entre las personas que colaboran con la entidad.

La colaboración de los voluntarios de la AECC resulta fundamental para el desarrollo de sus programas de atención y acompañamiento a las personas con cáncer y sus familias, así como para las iniciativas de prevención, divulgación y apoyo a la investigación oncológica.

Con esta iniciativa, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno muestra su apoyo a la labor que desarrolla la asociación en Cantabria y reconoce el compromiso de las personas que colaboran con ella.