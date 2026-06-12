El parque de Mesones acoge este verano la nueva producción del circo Quimera, 'Piratas'

Presentación de la nueva producción del circo Quimera - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parque de Mesones acogerá este verano la nueva producción del circo Quimera, 'Piratas', una de las principales propuestas de ocio y espectáculo de la Semana Grande de Santander.

Así lo han anunciado la alcaldesa, Gema Igual, el concejal de Dinamización Social, Fran Arias, y el director del circo, Raúl Alegría, quienes han presentado los detalles de esta propuesta que transportará al público a un universo de aventuras en alta mar, donde los piratas, las sirenas, los tesoros escondidos, la fantasía y la emoción serán los protagonistas de una experiencia diseñada para toda la familia.

El espectáculo reunirá a artistas nacionales e internacionales en una producción de gran formato que combinará magia, acrobacias, humor, música, efectos especiales y una puesta en escena teatral inspirada en las grandes leyendas de piratas.

"Cada año intentamos sorprender al público con una temática diferente, pero en esta ocasión hemos querido ir un paso más allá. 'Piratas' es una aventura llena de emoción, humor, riesgo y magia, pensada para que niños y adultos vivan una experiencia inolvidable desde que entran en la carpa hasta el último aplauso", ha explicado Alegría.

De este modo, el interior de la carpa del circo se transformará en un gigantesco barco pirata y donde un polizón abandonado en una isla desierta dará vida a una bonita historia que llega desde el mar en una botella

Otro de los atractivos de Quimera son los artistas internacionales, en esta ocasión un payaso mexicano inédito en Europa; los subcampeones de este año de Got Talent de Cuba con su nuevo acto de patines acrobáticos; un dúo aéreo llegado desde Uruguay y Tenerife; la contorsionista Seyen Caroli de Italia; y el dúo de Venezuela Isabela y Ernesto, que realizará una disciplina nunca antes vista en un circo en Cantabria, la cuna rusa, que incluye acrobacias aéreas y saltos mortales en un acto que mezcla la destreza y la plasticidad de estos artistas que han trabajado en el Circo del Sol.

CABARET PROHIBIDO

Junto a la programación familiar, Circo Quimera volverá a acoger el Cabaret Prohibido, el espectáculo para público adulto que volverá a estar presentado por el monologuista y cómico Raúl Massana.

Contará con una selección de artistas procedentes del mundo del circo contemporáneo, las variedades y el cabaret internacional. Con música en directo, cantantes, mucho humor, números de circo, barra caliente y un guiño al Racing.

Habrá ocho únicas funciones los días 23, 24, 25 y 31 de julio y 1, 7, 8 y 9 de agosto

Como novedad, la última semana de actividad de la carpa estará dedicada a Universo Quimera, un ciclo especial que reunirá a destacados humoristas y monologuistas nacionales.

El ciclo lo abrirá WILBUR, que triunfa con su personaje en redes y televisión, el miércoles a las 21.30 horas, por el eclipse de sol. Los demás días la programación comenzará a las 20.00 horas.

El jueves estará Santi Rodríguez, el frutero de 'Siete Vidas', junto con Felisuco, el viernes el cómico Miguel Miguel junto con Raúl Massana, el sábado Miguel Lago y el domingo se ofrecerá un mix de diferentes monologuistas en un solo show titulado 'Gira la Comedia'.