Cartel - COPE

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

'El Partidazo de COPE' realiza esta noche una edición especial desde Santander por el ascenso del Racing a Primera División.

El programa deportivo dirigido por Juanma Castaño se emitirá en directo el próximo desde el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en la calle Sevilla 6, en una edición especial dedicada al regreso del Racing a la máxima categoría del fútbol español.

Castaño y todo el equipo de 'El Partidazo de COPE' compartirán con la afición racinguista una noche de radio, celebración y análisis en torno a uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club verdiblanco.

El regreso del Racing a Primera División supone además un importante impulso deportivo, social y económico para Cantabria, devolviendo al club y a la comunidad autónoma al foco del fútbol nacional, ha destacado la COPE.

Durante el programa especial habrá entrevistas, protagonistas y conexiones en directo para vivir desde Santander el ambiente que acompaña al ascenso del Racing.

La apertura de puertas del Paraninfo de la Universidad de Cantabria será a las 23.00 horas. Las invitaciones podrán recogerse previamente en las instalaciones de COPE Cantabria, situadas en la calle Rualasal número 5 de Santander. La entrada en el programa será con invitación hasta completar aforo. Este programa especial cuenta con la colaboración de Cantabria Infinita, Blendio y la Universidad de Cantabria.