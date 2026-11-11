Los partidos inician en la tarde-noche de este jueves la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles

Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral.-ARCHIVO - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos en Cantabria arrancarán este jueves, 12 de noviembre, por la tarde-noche, la campaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre con varios actos, entre ellos la tradicional pegada de carteles, que tendrán como escenarios Santander y Torrelavega.

Un total de siete formaciones concurren a estas elecciones en la comunidad para disputarse los cinco escaños de diputados y cuatro de senadores que están en juego en la región. Sin embargo, no todos han registrado listas a ambas instituciones, como es el caso de Frente Obrero, que solo concurre a la Cámara Baja.

El primer partido en dar el pistoletazo de salida a dos semanas de actos electorales previos a la cita con las urnas será el PP.

En concreto, hasta Torrelavega se desplazará la presidenta autonómica y del partido en la región, María José Sáenz de Buruaga, que participará en el arranque de la carrera electoral junto a la candidata número uno al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Vargas.

Será a las 20.00 horas en la Plaza Baldomero Iglesias. Previamente, desde las 19.00 horas, se celebrará una magosta a cargo de Nuevas Generaciones.

Por su parte, el PSOE comenzará la contienda electoral en la Alameda de Oviedo en Santander. Allí estarán su secretario general en Cantabria, Pedro Casares, y las candidatas a la Cámara Baja y Alta, Susana Herrán y Paz de la Cuesta, respectivamente.

El acto, que será a la altura de su sede --a donde se desplazará si hay mal tiempo--, incluirá la pegada de carteles a partir de las 20.00 horas y se espera la intervención de todos ellos.

Más tarde, a las 20.45 horas, será el turno de Frente Amplio, en un acto que se desarrollará en las estaciones de tren de la capital cántabra.

Su pegada de carteles estará encabezada por la candidata al Congreso de los Diputados, Carmen Martín, e Israel Ruiz Salmón, que ocupa el número dos de la lista de 'Senado de Progreso', integrada con el PSOE.

Y Podemos se desplazará hasta la calle Hermanos Calderón, en Peñacastillo, donde a las 21.30 horas iniciará la pegada de carteles con la presencia de Pablo Gómez, candidato al Congreso, y Mercedes González, número uno al Senado, junto al resto de integrantes de las listas.

El último en iniciar la campaña será Vox, que también lo hará en Santander. En concreto, en la Plaza de Italia, a las 22.00 horas, a cargo del cabeza de lista al Congreso, Emilio del Valle.

Además de estas formaciones también concurren al 29N en Cantabria el Partido Comunista de los Trabajadores de España y Frente Obrero.

Faltará a esta cita electoral el PRC que valoró presentarse --como hizo en 2019--, pero el Comité Ejecutivo decidió no registrar candidatura después de abrir un proceso de consulta con sus juntas locales y comarcales para conocer su opinión al respecto a mediados de octubre.

CANDIDATURAS

Por parte del PP, la candidatura al Congreso está formada por Isabel Urrutia, Félix de las Cuevas; Eva Balbín, Óscar Clemente y Esther Mendiguchía, y la del Senado por Gema Igual, Luis Martínez Abad y María Carmen Bedoya.

Los socialistas llevan como candidatos al Congreso a Susana Herrán, Eduardo Magaldi, Gema Fernández, Alejandro Llano y Celia Bustamante.

La candidatura del PSOE y Frente Amplio al Senado también está liderada por una socialista, Paz de la Cuesta, mientras que de número dos va Israel Ruiz Salmón (IU), y de tres la socialista Paloma Palacio.

La lista de Frente Amplio al Congreso está comandada por Carmen Martín, acompañada de José Luis de la Mata, Carmen Feuntes, José María Campuzano y Verónica Canel.

Mientras, Vox lleva como cabeza de lista al Congreso a Emilio del Valle, que estará acompañado por Laura Velasco, Antonio de la Riva, Sonia Manteca y Agustín Fernández, mientras que la candidatura del Senado estará comandada por José Joaquín Bengochea, Victoria Eugenia Rodríguez y José Luis Palacio.

En Podemos, la candidatura al Congreso estará formada por Pablo Gómez, Mónica Rodero, Julio Luis Medina, Ana María Haya y Rubén Madrazo y la del Senado por Mercedes González, Raúl Gómez y Elsa María Miguel.

El Partido Comunista de los Trabajadores de España llevará como integrantes de la lista al Congreso a Pablo Isidro Gómez, Cristina González, Diego García-Oliva, Julia Fábrega y Diego Guirau y la del Senado solo está integrada por Alfredo Ramos.

Y Frente Obrero concurre solo al Congreso con Raúl Díaz, Mónica Ricciardiello, Igor Martínez, Pilar Vicenta Alba y Rene Fernández.

MENOS CANDIDATURAS QUE EN 2023

En Cantabria a la cita electoral del 29N concurren dos formaciones menos que en las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, cuando se presentaron nueve (aunque solo ocho de ellas lo hicieron a ambas cámaras ya que Frente Obrero solo lo hizo al Congreso, al igual que hace ahora).

Entre los que no se presentan, y que en 2023 sí lo hicieron, está el Partido Animalista, Recortes Cero y Por un Mundo Más Justo. Tampoco se presenta Sumar, que ahora se integra en Frente Amplio.

En cambio, Podemos sí ha registrado candidatura, mientras que hace cuatro años se presentó con Sumar.