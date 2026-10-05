Pascual asegura que el helipuerto de Valdecilla se hará tras la protonterapia y culpa a la gestión anterior del retraso

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SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha asegurado que el helipuerto del Hospital Marqués de Valdecilla se construirá, pero ha condicionado su inicio a la finalización de las obras de la protonterapia, atribuyendo el retraso actual a un expediente "mal hecho" por parte del anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

Pascual ha explicado en el Parlamento que "el helipuerto se va a hacer" pero ha subrayado que "el compromiso es que cuando se acabe la prototerapia empezaremos con el helipuerto: ese es el compromiso y no puede haber otro" porque "no se puede poner en riesgo la actividad hospitalaria".

El consejero ha justificado la imposibilidad de ejecutar ambas obras simultáneamente debido a su magnitud y complejidad, que paralizarían la actividad asistencial del hospital. "Dos obras de esta magnitud al mismo tiempo en el hospital no se pueden hacer porque son dos obras de una complejidad importante y paralizan la actividad del hospital", ha afirmado, añadiendo que no se puede "parar la actividad del hospital por obras que son importantes" cuando se les exige reducir las listas de espera.

A preguntas de la diputada regionalista, Paula Fernández, Pascual ha reconocido que el plazo aprobado por este Parlamento no se cumplió. "No voy a maquillar ese retraso", ha apostillado.

Pero sí ha detallado que el proyecto del helipuerto, iniciado en 2020, presentaba "graves deficiencias" en su tramitación, lo que ha provocado los actuales contratiempos, ha sostenido.

Ha señalado que el expediente original --donde figuraban "dibujos a bolígrafo"-- "empezó 2020" pero, tras la adjudicación, los técnicos determinaron que la plataforma debía ser reubicada, lo que requirió nuevos informes y aprobaciones de la Agencia Española de Seguridad Aérea.

En este sentido, Pascual ha criticado al Ejecutivo PRC-PSOE que gobernaba cuando se tramitó el expediente y al que ha responsabilizado de la situación actual. "Manda narices que un expediente 2020, quienes estuvieron en el gobierno en su tramitación ahora nos echen la culpa a nosotros de que no esté terminado", y ha insistido en que "si el expediente en su momento se hubiera hecho bien, cuando yo llegué (al Gobierno) ya estaría hecho el helipuerto".

Finalmente, el consejero ha reiterado el compromiso de llevar a cabo el proyecto del helipuerto, pero siempre priorizando la seguridad del hospital y la atención al paciente sobre cualquier otra consideración. Ha concluido que "se va a construir, pero no vamos a poner en riesgo en absoluto el hospital ni a interferir en obras porque en Valdecilla las obras se piensan, se hacen, se ordenan y se piensan pensando los pacientes no en titulares demagógicos y eso es gobernar".

Por su parte, Fernández ha acusado a Pascual de "engañar" al Parlamento con los sucesivos plazos anunciados para la construcción del helipuerto y le ha exigido que concrete un calendario para ejecutar una infraestructura que considera "importantísima".

La regionalista ha recordado que el 26 de febrero de 2024 la Cámara aprobó por unanimidad una iniciativa del Partido Regionalista que instaba al Gobierno a licitar la construcción del helipuerto en el último trimestre de 2024 o, si no fuera posible, antes de marzo de 2025.

Asimismo, ha señalado que una semana antes de aquella resolución el propio Pascual había asegurado en la tribuna del hemiciclo que el helipuerto se construiría durante esta legislatura. Sin embargo, ha advertido de que estamos en octubre de 2026, han transcurrido "más de dos años y medio" desde aquel acuerdo, han vencido tanto el plazo aprobado por el Parlamento como el calendario trasladado por el consejero y "el helipuerto está sin construir".

Fernández Viaña también le ha reprochado que la explicación de que protonterapia y helipuerto no se realizarán simultáneamente no se hubiera trasladado anteriormente a la Cámara y ha destacado que fue él mismo quien anunció los plazos y quien "los ha incumplido". En su opinión, habría sido "muchísimo más sencillo y más fácil" exponer la situación desde en principio, pero "no nos dijo la verdad", ha recalcado Fernández Viaña.