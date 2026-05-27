Pascual pide "garantizar la privacidad" en el tratamiento de los datos sanitarios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha pedido este miércoles a los juristas que introduzcan "el debate moral y político" en sus propuestas sobre salud y tecnologías emergentes, como el camino para asegurar la confianza ciudadana, "que se construye garantizando privacidad, explicando y poniendo la tecnología al servicio de las personas", con especial atención al tratamiento de los datos sanitarios.

Así lo ha manifestado este miércoles durante la inauguración del 'XXXIV Congreso de Derecho y Salud', que abordará hasta el viernes el binomio 'Salud y tecnologías emergentes', y donde ha asegurado que "sin confianza ciudadana, ningún sistema sanitario sobrevive".

En esta línea, ha opinado que las tecnologías tienen la característica "peligrosa" de que "avanzan, aunque las instituciones duden" y ha animado a los presentes a "no llegar tarde" porque "cuando el derecho llega tarde a la tecnología, no regula el cambio, lo persigue, normalmente perdiendo".

Para Pascual, "hay que ser ambiciosos y liderar un proceso que no permita que el sistema sanitario sea tecnológicamente brillante y humanamente injusto". En su opinión, la tecnología "no siempre democratiza, a veces concentra poder, genera nuevas desigualdades o hace invisible lo importante".

Además, ha subrayado la "línea roja" de que los datos sanitarios de las personas. "no son petróleo, son dignidad y por eso defendemos una salud digital útil, segura, ética y profundamente humana, no una digitalización estética, una transformación con declaraciones bonitas y como escaparate", ha insistido.

También, ha puesto de manifiesto que durante décadas "el derecho ha protegido a las personas frente a los abusos del poder", pero ahora ha aparecido el "poder algorítmico... difícil de entender y probablemente mucho más influyente de lo que imaginamos".

"Si algún día logramos hospitales más inteligentes, algoritmos más precisos y sistemas más predictivos pero el ciudadano siente que ha perdido humanidad, confianza o dignidad, habremos fracasado profundamente", ha sostenido.

En la inauguración del congreso han participado también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga; el presidente de Juristas de la Salud y director general de Simplificación Administrativa y Patrimonio de la Xunta de Galicia, José María Barreiro; y el teniente de alcalde de Santander, Javier García, ha informado el Gobierno.