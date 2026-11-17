Archivo - Sendero en el Parque Natural Saja-Besaya - RED DE DESARROLLO RURAL DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Parque Natural Saja-Besaya prevé culminar en el periodo 2026-2027 la tramitación del nuevo Plan de Recuperación del Oso Pardo y del Plan de Conservación de la Perdiz Pardilla.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha informado de que así se ha informado en el Pleno del Patronato, celebrado este martes, en el que se ha analizado las actuaciones ejecutadas durante el periodo 2025-2026 y las principales líneas de trabajo previstas para el próximo ejercicio.

Durante la reunión, el director del Parque Natural, José Luis González Anguren, ha dado a conocer la propuesta de actuaciones para el próximo ejercicio, que contempla la continuidad de los principales programas de conservación y seguimiento de especies, así como nuevas iniciativas destinadas a profundizar en el conocimiento y gestión del espacio protegido.

Entre las actuaciones previstas destacan la culminación de la tramitación del nuevo Plan de Recuperación del Oso Pardo y del Plan de Conservación de la Perdiz Pardilla, la continuidad de la red de fototrampeo y de los censos de fauna, así como la realización de nuevos estudios sobre la interacción entre actividades recreativas y cinegéticas.

Además, se prevé acometer actuaciones de mejora en el Centro de Interpretación del Parque Natural Saja-Besaya con inversiones para incrementar la eficiencia energética de las instalaciones, incluyendo el equipamiento de paneles fotovoltaicos y la mejora del aislamiento térmico de los edificios.

ALGUNAS INTERVENCIONES EJECUTADAS

Por otro lado, el director ha informado de la continuidad de la red de fototrampeo para el seguimiento de la fauna silvestre, la realización de censos de aves rupícolas, rebeco y venado, así como de diversos trabajos de mejora y mantenimiento de infraestructuras forestales y áreas recreativas dentro del parque natural.

Asimismo, se han repasado las actuaciones dirigidas a mejorar el uso público del espacio protegido, entre ellas la reparación de infraestructuras de uso recreativo, la instalación de nueva señalización informativa en los accesos al parque, la edición de 5.000 ejemplares de material divulgativo y el desarrollo de actividades de educación ambiental y sensibilización a través del programa Naturea.

En materia de conservación y gestión forestal, se han expuesto las labores llevadas a cabo en el mantenimiento de pistas, mejora de pastizales, aprovechamientos forestales sostenibles y prevención y extinción de incendios forestales, así como el trabajo continuo de vigilancia desarrollado por los Agentes del Medio Natural.

En el seno del Patronato también se han analizado las distintas líneas de ayudas que se están ejecutando en el ámbito del parque, destinadas a actuaciones en espacios naturales protegidos, repoblaciones forestales, infraestructuras agrarias y compensaciones vinculadas a los servicios ambientales.