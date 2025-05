Paula Fernández: "Revilla es un líder indiscutible y solo le puede sustituir un partido unido"

Revilla pide hacer "piña" en torno a su sucesora electoral y que no le den "el disgusto" de que haya en el PRC la desunión de otros partidos

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ya candidata del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) para las próximas elecciones autonómicas de 2027, Paula Fernández, ha ensalzado la figura del líder regionalista y candidato electoral del partido durante los últimos 42 años en sus primeras palabras tras ganar las primarias frente al alcalde de Reocín y expresidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).

"Miguel Ángel (Revilla) es un líder insustituible e indiscutible, solo le puede sustituir un partido unido", ha dicho Fernández en la sede del PRC en Santander, abarrotada de militantes y representantes públicos del partido y ante el propio Revilla, que ha pedido hacer "piña" en torno a la ya candidata regionalista y "nuestra futura presidenta".

Fernández ha comparecido a última hora de este domingo tras ganar el proceso de primarias del PRC para suceder a Revilla como cartel electoral en los comicios autonómicos con de 1.505 votos a favor de (65,3%) frente a los 775 que ha obtenido Pablo Diestro (33,6%).

La nueva candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria ha asegurado que va a contar con "todos" los regionalistas, porque "todos somos imprescindibles", para preparar "desde hoy mismo" un "grandísimo" programa electoral. "Hagámoslo juntos", ha clamado, citando su lema de esta campaña de primarias.

Ha hecho un llamamiento a militantes y cargos el partido para "trabajar para ganar las elecciones de 2027, que es el futuro", y además, ha añadido, hacerlo desde el "orgullo por todas las cosas que ha hecho el PRC hasta hoy". "Todos tenemos que estar orgullosos de este partido", ha apostillado.

Fernández ha destacado la "altura de miras" demostrada por el PRC con este proceso de primarias y ha tenido palabras de elogio para su compañero y rival en el proceso, Pablo Diestro, así como para los otros dos candidatos que no pasaron la primera criba del Comité Ejecutivo Regional, Javier López Estrada y Guillermo Blanco.

También ha agradecido el trabajo desarrollado en esta jornada de primarias por quienes han estado en los nueve centros de votación de las comarcas y también a los militantes que han acudido a "votar por el futuro histórico de nuestro partido", pese a que solo han ejercido su derecho a voto aproximadamente el 30% de los casi 7.700 militantes llamados a las urnas.

"Estoy muy orgullosa de mi partido porque ha dado hoy un ejemplo de participación de todos y cada uno de los militantes", ha dicho la candidata electoral del PRC, que ha enfatizado que representa a una candidatura "que ilusiona a este partido para ganar las elecciones de 2027, que es lo que vamos a hacer".

Ha ensalzado que esta campaña de las primarias le ha servido para "reencontrarse" con muchas personas y militantes. "Nos hemos escuchado y hemos hablado nuevamente del regionalismo, de los principios de pertenencia a esta tierra, de todas esas cosas que a partir de ahora tenemos que seguir defendiendo como regionalistas", ha dicho.

REVILLA LLAMA A HACER "PIÑA"

Por su parte, Revilla ha pedido hacer "piña" en torno a su sucesora electoral y que no le den "el disgusto" de que haya en el PRC la desunión de otros partidos. "No me deis ese disgusto, por favor, No me lo merezco. Lo último que quisiera ver en esta vida es un partido que me costó tanto, primero crear, luego levantar y llevarle a ganar las elecciones con un 38% de los votos en Cantabria, que ahora se dividiese", ha reclamado.

Y por ello ha instado a apoyar a "la candidata de todos", que será ratificada en el Congreso que el PRC celebrará el 18 de mayo en Santander, porque será "nuestra futura presidenta". "Todos tenemos que estar al lado de Paula para que en las próximas elecciones el PRC vuelva a ser un partido hegemónico", ha dicho.

Ha valorado el proceso "absolutamente democrático" desarrollado por el PRC para elegir a su sucesor electoral y ha insistido en que él se ha mantenido "imparcial". "No puede haber ni un solo militante, ni siquiera mi mujer ni mis hijas, que sepan a quién he votado. No lo sabe nadie, porque no he querido para nada interferir en la decisión de los afiliados, de ninguna manera", ha añadido.

Revilla ha ensalzado que los cuatro candidatos que concurrieron al proceso son "extraordinarios" y todos han trabajado junto a él. "Tienen unas condiciones excepcionales. Es muy difícil un partido que pueda presentar cuatro candidatos del nivel que hemos tenido nosotros, con experiencia de gobierno y con capacidad de trabajo", ha considerado.

Y, precisamente, capacidad de trabajo es lo que más ha destacado de Paula Fernández, de quien ha dicho que "ha tenido todo el peso del partido" en esta última etapa en la que él se ha ido "desligando poco a poco".

"Como secretaria de Organización ha sido capaz de poner en marcha todos los comités de la región y ha sido capaz de articular consensos en los ayuntamientos", ha señalado, pero especialmente ha ensalzado su "capacidad de trabajo" como consejera.

Y es que, ha indicado, durante la pandemia "llegó a dormir a veces en el despacho" y cuando había emergencias importantes "estaba a pie de obra desde la mañana has la noche e incluso por la noche".

Además, ha continuado, "tiene el conocimiento más profundo de la administración de Cantabria". "Ha sido consejera de Presidencia, de Justicia, ha llevado el tema de las emergencias... es una persona con un bagaje de experiencia que es muy importante en política", ha añadido.

Y ahora Fernández tiene "el refrendo de la mayoría del partido" para ser su sucesora como candidata en las próximas elecciones autonómicas, y le ha prometido que estará a su lado en la campaña electoral "igual que si fuera yo el que se presentase".

Por su parte, Diestro ha dado la enhorabuena a Paula Fernández como "clara vencedora" y se ha puesto a su disposición desde este momento para "seguir trabajando por este partido" y para que tras estas primarias salga "reforzado y unido".