El PCTCAN y PTGaraia impulsan su hermanamiento para intensificar la cooperación empresarial

Archivo - PCTCAN.-ARCHICO - SODERCAN - Archivo

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) y el Parque Tecnológico GARAIA (PTGaraia) del País Vasco han puesto en marcha un programa de hermanamiento para este año con el objetivo de intensificar la cooperación entre ambos ecosistemas empresariales y generar nuevas oportunidades en innovación, transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico.

De esta manera, el acuerdo contempla la celebración de tres encuentros tecnológicos a lo largo del año, además de visitas institucionales y empresariales a ambos parques.

En concreto, el primer encuentro tendrá lugar el 26 de marzo y permitirá que las empresas de PCTCAN y PTGaraia se conozcan, compartan sus capacidades e identifiquen posibles líneas de colaboración.

Esta iniciativa se alinea con las dinámicas de colaboración promovidas por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), que impulsa la conexión estratégica entre ellos como instrumento para favorecer sinergias interterritoriales, el desarrollo de proyectos conjuntos y el crecimiento competitivo de las empresas instaladas en estos entornos.

PTGaraia se define como un espacio orientado a la conexión entre empresas, talento y tecnología, con un firme compromiso con el desarrollo económico y social de Debagoiena.

Así, articula una comunidad empresarial que comparte espacios, servicios e infraestructuras, facilitando la generación de sinergias, la organización de actividades formativas y la puesta en marcha de proyectos colaborativos que refuerzan la competitividad de sus compañías.

En nota de prensa, el Gobierno ha destacado que para el PCTCAN, este hermanamiento supone "una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el ecosistema innovador de Cantabria" y facilitar así que las empresas instaladas en él amplíen su red de contactos y exploren alianzas con compañías de otros territorios.