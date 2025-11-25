La pensión media de jubilación en Cantabria alcanza en noviembre los 1.598 euros, la quinta más elevada

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación alcanza en Cantabria en noviembre los 1.598,45 euros, lo que supone 86,94 euros más que la media nacional, que es de 1.511,51, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el undécimo mes del año, Cantabria es la quinta comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.840,83); Asturias (1.778,08); Madrid (1.732,91) y Navarra (1.692,65).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en el presente mes de noviembre en 1.386,34 euros, un 4,11% más anual.

Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.622,52); Madrid (1.524,76); Asturias (1.524,51); Navarra (1.506,71) y Aragón (1.391,55).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 149.135, el 1,43% del total del país y un 1,29% más que hace un año, y de ellas, 94.211 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.265,09 euros al mes y de las que hay 14.106 beneficiarios en la región.

A continuación, se sitúan la de viudedad, con una media de 989,18 euros y un número de 34.834 perceptores.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 866,98 euros y 1.392 beneficiarios; y la de orfandad, con 577,34 euros mensuales y que suman 4.592 pensiones.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social destinó en noviembre la cifra récord de 13.720 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2024, cantidad a la que hay que sumar la paga extra que se cobra este mes y a la que ha dedicado casi 13.400 millones de euros.

En noviembre del año pasado, la Seguridad Social destinó algo más de 25.500 millones a la nómina ordinaria y la extra de noviembre, por debajo de los 27.120 millones de euros que ha dedicado en noviembre de este año.

Los pensionistas cobran la paga extra en noviembre y no en diciembre, como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio.

Este mes de noviembre se han abonado 10.420.231 pensiones contributivas, un 1,5% más que hace un año, a más de 9,4 millones de pensionistas, cifra que también es un 1,5% superior a la de noviembre de 2024.

La nómina ordinaria de noviembre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de noviembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global que, por primera vez, superó los 10.000 millones de euros. En concreto, al pago de las pensiones de jubilación se destinaron 10.032,7 millones de euros, un 6% más que en noviembre de 2024.

Al pago de pensiones de viudedad se han dedicado 2.202 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.271 millones (+10,1%); la de orfandad, a 177,5 millones de euros (+3,9%), y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,6 millones (+6,3%).

Tras la subida de las pensiones aplicada desde principios de año, la pensión media del sistema se incrementó un 4,4% interanual, hasta situarse a 1 de noviembre de este año en 1.316,7 euros mensuales. La paga extra media de los pensionistas asciende este mes de noviembre a 1.288,1 euros.

Habitualmente, la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional correspondiente.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas, se situó en 1.511,51 euros mensuales, un 4,3% más que en igual mes de 2024.

Aunque los hombres aún son mayoría entre los perceptores de la pensión de jubilación (suponen el 59,1%), la presencia de mujeres ha aumentado 3,5 puntos desde 2019.

En este sentido, Seguridad Social destaca que la brecha en las pensiones se ha ido reduciendo en los últimos años, aunque siga siendo "patente", pues mientras los hombres cobran 1.728,5 euros al mes de media por su jubilación, las mujeres perciben 1.208,9 euros.

"A pesar de estos datos, en las nuevas altas de jubilación se percibe que la brecha se va estrechando. Si en 2019 las nuevas altas de pensión de hombres eran un 29,75% más cuantiosas que las de las mujeres, en 2025 esa diferencia ha bajado al 26,18%", apunta el Ministerio.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General alcanza los 1.669,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es de 1.012,5 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.911 euros.

Por su parte, la pensión media de viudedad se situó en noviembre en 937,2 euros mensuales, un 4,3% más que en el mismo mes de 2024. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las que el 95,7% son mujeres.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema ascendió en octubre (último dato disponible) a 1.620,7 euros al mes. En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación alcanzó los 1.725,9 euros al mes.

Según Seguridad Social, en los diez primeros meses del año (último dato disponible), se registraron 312.375 nuevas altas de pensiones de jubilación, de las que el 11,1% eran jubilaciones demoradas, más del doble que en 2019 (4,8%).

En total, el 73,1% de las altas se producen a la edad ordinaria de retiro o posteriormente, lo que supone 13,3 puntos más que en 2019.

De hecho, las jubilaciones anticipadas se mantienen en mínimos y sólo representan el 26,9% del total de nuevas jubilaciones, 13,1 puntos menos que hace seis años.

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en octubre (último dato disponible) fue de 10,14 días en el caso de la pensión de jubilación y de 13,53 días en el caso de las pensiones de viudedad. El plazo máximo legal de resolución de estos procedimientos es de 90 días en ambos tipos de pensión.