Los pensionistas se concentrarán este jueves frente al Gobierno de Cantabria con el objetivo de que Buruaga les escuche

Archivo - Un centenar de pensionistas se concentran en Cantabria. - LA COORDINADORA CÁNTABRA DE PENSIONISTAS - Archivo

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Cántabra de Pensionistas se concentrará este jueves, 1 de octubre, a las 12.00 horas, frente a la sede del Gobierno de Cantabria para exigir a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que se reúna con la plataforma "y conozca la realidad de las personas más vulnerables".

En un comunicado, el colectivo ha subrayado que a la concentración la acompañará una cacerolada con el fin de que Buruaga escuche a los pensionistas desde su despacho.

En este sentido, ha asegurado que las personas que forman parte de la Coordinadora Cántabra de Pensionistas se están manifestando desde marzo de 2018, y han realizado más de 2.500 concentraciones-manifestaciones por toda la comunidad.

"Las hemos hecho porque estamos convencidos que nuestras reivindicaciones son justas y cuentan con el apoyo popular", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, quieren hacer ver a la población que la líder del Ejecutivo "en sus más de tres años de Gobierno no ha querido recibir a la Coordinadora Cántabra de Pensionistas. Son cinco las cartas que la hemos dirigido solicitando que nos reciba".

"Queremos que nos reciba para que nos escuche y conozca la realidad de las personas más vulnerables de esta tierra", ha insistido.

En su último escrito, la plataforma ha enumerado "las necesidades fundamentales de decenas de miles de pensionistas" que, a su juicio, son residencias públicas para la tercera edad "que no sean apartaderos y atendidas de forma digna y profesional y que no sean el negocio de fondos buitre"; que los cuidados públicos lleguen a las personas que lo necesiten de forma rápida y eficaz y que nadie muera esperando que lo atiendan, y que la sanidad sea pública y de calidad, es decir, "lo contrario de lo que nos propone el Gobierno de Cantabria".

"Durante estos ocho años hemos gritado cada lunes que nuestra prioridad reivindicativa es que se atienda a la parte de la sociedad que no llega a fin de mes, que no tiene techo habitacional digno", ha asegurado la Coordinadora Cántabra de Pensionistas.

Para dar la vuelta a esta situación los pensionistas de la región están desarrollando una Iniciativa Legislativa Popular con una propuesta clara y precisa: "que se apruebe en el Parlamento la equiparación de la Pensión Mínima al Salario Mínimo Interprofesional mediante un complemento autonómico".