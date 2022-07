El perfil de la prostitución en Santander es el de madre soltera joven, migrante y en situación irregular

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El perfil la prostitución en Santander es el de una mujer joven, madre soltera, migrante y en situación irregular.

Se trata de una de las principales conclusiones del 'Estudio sobre la prostitución en Santander 2021-22', elaborado por Nueva Vida, y financiado por el Ayuntamiento, que se ha presentado hoy en el Consejo de Igualdad de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio, el informe está basado en un total de 155 entrevistas con preguntas como las características socioeconómicas, situación familiar, nivel formativo, situación económica o relaciones sociofamiliares, entre otras.

Tal y como establece el documento, se trata de un colectivo claramente feminizado, con una edad media de 35 años y de origen extranjero. Un 65% tiene hijos a su cargo y siete de cada diez tiene estudios reglados (26,5% primarios, un 35,5% secundarios y un 6,5% universitarios).

El 54% no tiene permiso de residencia, sobre todo, las más jóvenes; de media llevan cuatro años en situación de prostitución; y en la mayoría de los casos, la familia en el país de origen desconoce esta situación.

El estudio revela también que Santander no es uno de los principales focos de prostitución del país ya que no hay macroburdeles (Madrid o Barcelona), no es ciudad de llegada o tránsito de personas migrantes (Cádiz o Canarias), no comparte frontera con otro país (Irún o La Junquera) y el turismo está fundamentalmente relacionado con la naturaleza o la cultura, no es de ocio nocturno (Palma de Mallorca o Valencia).

Así, tras obtener esta fotografía de la situación de la prostitución en la ciudad, el objetivo ahora es dar la oportunidad a las entidades que trabajan en el tercer sector de poner en marcha programas y medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de estas mujeres, ha indicado el Consistorio.