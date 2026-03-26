Periodismo e Inteligencia Artificial, a debate en las III Jornadas que se celebrarán en abril en UNEATLÁNTICO

Cartel - UNEATLÁNTICO

SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea del Atlántico, UNEATLÁNTICO, será escenario el 9 de abril, por tercer año consecutivo, de un encuentro entre profesionales de los medios de comunicación y periodismo para analizarla situación actual del sector y la consolidación de las nuevas tecnologías en la profesión.

Las III Jornadas sobre Inteligencia Artificial: Oportunidades y Desafíos en los Medios tendrán lugar en el Salón de Actos desde las 9.00 hasta las 19.00 horas.

Organizadas por eldiariocantabria.es y Opennemas, la cita reunirá a relevantes nombres de Cantabria y España vinculados a todos los ámbitos relacionados con la información, tanto en medios de comunicación digitales como en radio.

Presentadas y conducidas por la periodista Coral González, se desarrollarán a lo largo de ponencias y mesas redondas en las que se abordarán los elementos que han convertido la Inteligencia Artificial en una prioridad estratégica para el desarrollo y competitividad de los medios.

Para inscribirse de manera gratuita y conocer más en detalle el contenido de la cita se puede visitar la página www.iaenmedios.com.

ESTRATEGIA DIGITAL, SEO Y MEDIOS

Esta cita arrancará con las intervenciones de Juan Zafra, director general de Clabe (Club Abierto de Editores); Leticia Barquín, periodista de EsRadio; Sergio García, director de Soria Noticias; Manuel Masías, director de la Escuela Politécnica Superior en la Universidad Europea del Atlántico; e Isabel Pérez, responsable de SEO en Público.

Posteriormente será el turno de Clara Soteras, consultora SEO y Estrategia Digital en medios, que ofrecerá la ponencia 'De la pesca de arrastre al anzuelo perfecto: deja de pescar clics y crea la corriente que los atrae'; Marc Cruells, experto en IA y SEO, cuya participación lleva por título 'Dispara tu tráfico en Google Discover con IA'; y Lluis Lázaro, que hablará sobre 'Modernet Digital: caso de éxito 100% con IA'.

Este tramo de las Jornadas se completará con MJ Cachón, de la Agencia Laika; y Luis Collado, Google Senior Manager News Partnership, que vuelve a participar este año tras su asistencia inesperada en las II Jornadas.

HOMENAJE A FERNANDO JÁUREGUI

Estas III Jornadas, que contarán con la presencia de diferentes autoridades y representantes de la sociedad civil de la región, tendrán como evento destacado el reconocimiento al periodista Fernando Jáuregui, que recibirá, a las 17.30 horas, el Premio a la Trayectoria Periodística por su contribución a la profesión y su influencia en varias generaciones de profesionales.

Jáuregui (Santander, 1950) es periodista desde hace más de 50 años y ha trabajado en prensa escrita y digital, radios y televisiones. Ha dado clases en universidades y ha organizado numerosos foros y conferencias, entre ellos Periodismo 2030 -www.periodismo2030.com -.

Como informador político ha escrito más de 12.000 crónicas para diversos medios nacionales y extranjeros.

OPENNEMAS Y CASOS DE ÉXITO

Por la tarde, la edición centrará su atención en la tecnología desarrollada por Openhost, creadora del CMS Opnennemas, a través de las ponencias 'Más allá de ChatGPT: flujos de trabajo con IA para periodistas', a cargo de Andrés Martínez y Alejandro Guerrero; y 'Opennemas AI v2', de la mano de David Martínez, CEO de la compañía.

Asimismo, se analizará el fenómeno concreto de 'El Español: caso de éxito después de 25 meses líderes', que contará con la participación de Álvaro Mazariegos (quien también participó en las anteriores jornadas) y Gonzalo Mirasierra.

Más tarde se presentará el libro 'Diario de Opiniones 2025', volumen que recopila las principales opiniones publicadas en eldiariocantabria.es, y que alcanza ya su décima edición

Además, tendrá lugar una mesa redonda en la que algunos de los participantes en las jornadas podrán contrastar puntos de vista, metodologías y casos prácticos para ofrecer una mirada más global del panorama del sector periodístico en la actualidad.

En concreto, los integrantes de esta mesa redonda, que estará moderada por Coral González, serán Álvaro Mazariegos, Clara Soteras, David Martínez, MJ Cachón, Gonzalo Mirasierra y Luis Collado.