Personal de la AEMET se concentrará el jueves en la sede de Cueto para exigir más personal y mejoras laborales - EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han convocado para el próximo jueves, 19 de marzo, a partir de las 11.30 horas, una concentración del personal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) frente a la delegación territorial en Santander, situada en la calle Ricardo Lorenzo de Cueto, para pedir más empleo público y mejoras de las condiciones de la plantilla, y ante la falta de avances con AEMET y el MITECO para desbloquear el conflicto.

Esta concentración se produce tras las movilizaciones que se iniciaron hace un mes en las sedes de la AEMET en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Gran Canaria, A Coruña y Murcia, y coincidirá también con las programadas en Baleares y Cataluña.

Según ha informado este lunes CCOO, aunque se están produciendo avances en cuanto a mejorar la situación de la Agencia, sobre todo tras la publicación el jueves pasado del RDL 5/2026 que recoge una Oferta de Empleo Público extraordinaria para la AEMET, reivindicación desde hace años de CCOO ante la merma de una plantilla que ha perdido a más del 40% de empleados públicos en los últimos 30 años, "aún falta por ver cómo va a desarrollarse la misma".

En este sentido, el sindicato ha indicado que la única información al respecto fue la que les trasladó el subsecretario del MITECO el pasado 23 de febrero, indicando que se destinarán 13 millones de euros para dicha OEP extraordinaria en la Agencia.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha señalado que, en el caso de Cantabria, la plantilla cuenta con 44 plazas, de las que 11 se encuentran actualmente vacantes, lo que supone que el 25% de los puestos de trabajos están sin cubrir, por lo que considera esencial visibilizar la situación que atraviesa el organismo "tras años de pérdida de personal y falta de refuerzos suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de este servicio público".

La responsable del sector en la Federación de Servicios a la ciudadanía, Yasmina Flores-Gispert, ha advertido que "la falta de personal está tensionando el funcionamiento del servicio y aumentando la carga de trabajo de una plantilla que ya lleva años denunciando esta situación".

En cuanto a la mejora de las condiciones de la plantilla, ha afirmado que no hay avances más allá de anunciar que siguen adelante los expedientes para aumentar el nivel en predicción y en la creación de una nueva bolsa de productividad, y la intención de seguir manteniendo las medidas planteadas para los horarios especiales, "algo que es a todas luces insuficiente" para los tres sindicatos.

Sin avanzar más allá de lo anunciado, con mejoras de niveles, complementos, productividad, formación y unas nuevas instrucciones de horarios especiales, las movilizaciones seguirán en las próximas semanas, sin descartar la posibilidad de la huelga, han indicado.