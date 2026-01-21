El PERTE de la Vivienda pretende alcanzar las 20.000 industrializadas anuales en una década

Archivo - Edificio en construcción de una promoción de vivienda.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de las viviendas industrializadas en España, que "apenas" llegaban al 2% de la obra nueva, es decir, unas 2.000 al año, se ha "acelerado" y se han entregado unas 5.000 el año pasado, lo que supera las expectativas del PERTE de la Vivienda (Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de la Industrialización de la Vivienda), que tiene el objetivo de alcanzar las 20.000 anuales en una década.

Así lo ha informado este miércoles en rueda de prensa el director de la Escuela Superior de Caminos de la Universidad de Cantabria (UC), Daniel Castro, que ejerce como portavoz del I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), que se celebrará entre el 1 y el 5 de junio en el Palacio de La Magdalena de Santander, que reunirá a 500 expertos y tendrá a Chile como país invitado.

El portavoz del Congreso ve "urgente" acelerar la inversión en tecnología e innovación para empezar a plantear soluciones "efectivas" de cara a aumentar la oferta de la vivienda, "la principal preocupación de los españoles".

Ha aseverado que la apuesta por la innovación resulta "determinante" para aprovechar el potencial tanto de los fondos europeos -en materia de vivienda e infraestructuras- como del Fondo España Crece, recientemente anunciado, por su "importante retorno económico y social", ya que muchas de las infraestructuras --carreteras, hospitales, colegios, redes de abastecimiento y saneamiento-- "impactan de manera directa" sobre el bienestar de los ciudadanos.

Asimismo, ha afirmado que "la construcción será el sector más estratégico para canalizar los 120.000 millones de euros prometidos por el Gobierno con la creación de un fondo destinado a prolongar el impulso del Plan de Recuperación más allá de 2026".

Castro ha indicado que, con una base de 10.500 millones de euros de los Next Generation, este Fondo priorizará sectores clave para mejorar la productividad: vivienda, digitalización, inteligencia artificial, economía circular, infraestructuras. Es decir, todos ellos "estrechamente vinculados" con la construcción, que ya está apostando "de manera decidida" por la innovación y la tecnología para liderar la modernización y transformación de España.

Además, a la vista de la "incertidumbre" que generan las actuales tensiones geopolíticas, la apuesta de la construcción por la innovación también resultará "estratégica" para que España y la UE canalicen la inversión necesaria para ejecutar y mantener infraestructuras determinantes para asegurar la competitividad y blindar su autonomía estratégica en materia de seguridad frente a la escalada bélica y las nuevas amenazas.

Y ha añadido que las nuevas exigencias medioambientales requieren soluciones tecnológicas que reduzcan la huella ecológica, optimicen el consumo de recursos y mejoren la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático.

Por último, ha destacado que todas estas soluciones, y las últimas líneas de investigación al respecto, han hecho que varias constructoras españolas ya se encuentren en el top 20 mundial, gracias a la cultura de innovación que tienen implantada.

Al acto de presentación también han asistido la rectora de la UC, Conchi López; el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media; y el concejal de Fomento de Santander, Agustín Navarro.

La rectora ha insistido en la importancia de impulsar la transferencia del conocimiento al sector productivo, y ha destacado la "larga trayectoria" de Chile como "referente" en Latinoamérica en infraestructuras y colaboración público-privada.

CARRETERA REQUEJADA-SUANCES

Mientras que Media ha afirmado que el Gobierno autonómico tiene como objetivo posicionar a Cantabria como un territorio "puntero" en obra pública, convirtiendo a la Comunidad en una región dinámica, que atraiga inversión y que impulse proyectos novedosos y ambiciosos.

Ha subrayado la apuesta del Gobierno de Cantabria por el modelo concesional y, como ejemplo, se ha referido a la construcción, a través de este sistema, de 212 viviendas públicas o a la ejecución del proyecto de la carretera Requejada-Suances, "una de las obras de ingeniería más grandes de la historia de la región", con más de 187 millones de inversión, cuyos pliegos se lanzarán en unas "semanas" y en la que ya hay "muchísimas" empresas interesadas.

El consejero ha asegurado que el Ejecutivo continuará adoptando las medidas legales que sean necesarias para facilitar la aplicación de estas políticas y favorecer la atracción de inversión privada, "imprescindible para el desarrollo económico de la región".

Finalmente, el concejal de Fomento de Santander ha puesto en valor el turismo de congresos para la capital y la "oportunidad única" de networking que suponen citas como cita.

Asimismo, ha destacado que "Santander se sitúa en el mapa de ciudades que lideran el debate sobre los grandes desafíos económicos y tecnológicos del presente y del futuro", lo que refuerza su "imagen de ciudad abierta, innovadora y conectada internacionalmente".

INDUSTRIALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

El Congreso nace de la unión de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC), que engloba a más de 160 empresas del sector de la Innovación en la construcción; la UC, a través de su Escuela de Ingenieros de Caminos, y la Red de Clústeres de la Construcción, que agrupa a más de mil empresas y organizaciones de todo el país comprometidas con la transformación del sector.

Se trata del primer congreso internacional celebrado en España en torno a la transformación tecnológica y digital de la construcción, en el que se hablará de "tecnología, innovación y futuro", con el objetivo de "construir mejor, más rápido, de forma más sostenible y generando un impacto positivo para la sociedad".

El evento contará con más de 500 expertos que abordarán los retos para el sector de las infraestructuras ante las nuevas exigencias medioambientales o de la seguridad y la defensa.

Reunirá ponentes de "primer nivel", tanto nacionales como internacionales, investigadores de referencia, responsables técnicos de grandes empresas constructoras e ingenierías, representantes de administración pública y expertos en innovación y transferencia tecnológica.

Por un lado, se van a tratar temas relacionados con la industrialización y la digitalización de la construcción, abordando sistemas constructivos avanzados, digitales, automatización y, en general, nuevos modelos de construcción.

Por otro lado, los impactos de la infraestructura del futuro, con especial atención a la sostenibilidad, resiliencia frente al cambio climático, eficiencia energética y el desarrollo de nuevos materiales.

Tendrá también un papel muy destacado aspectos relacionados con la seguridad y defensa de infraestructuras estratégicas en ámbitos como el transporte o la energía. Y, además, todo ello se completará con sesiones sobre innovación, concesiones, financiación y gestión del ciclo de vida de las infraestructuras.