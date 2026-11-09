'Pertenencias' Reunirá A Artesanos, Artistas Y Expertos Para Repensar El Taju, El Asiento Tradicional Cántabro - FSC

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Pertenencias', una iniciativa cultural apoyada por la Fundación Santander Creativa, reunirá a expertos en diseño, arquitectura, artesanía e investigación en torno al taju, un asiento de madera de tres patas que ha formado parte de la vida cotidiana de los hogares campesinos de Cantabria durante generaciones. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

Según ha señalado la asociación Palmo, impulsora del proyecto, "el taju es un objeto que nos habla de un modo de vida y una forma de habitar el mundo".

El encuentro, que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre a las 19.00 horas en el Centro Cívico Tabacalera de Santander, convocará a Keko Alonso, biólogo y promotor de Besaia; Alfredo Borghi, del colectivo Zuloark; Lucio Gutiérrez, artesano de la madera, y Mercedes Villalba, doctora en antropología e investigadora.

El programa incluye actividades complementarias como un taller de elaboración tradicional del taju con Lucio Gutiérrez el 13 de noviembre, un taller de codiseño de mobiliario escolar con Zuloark del 18 al 21 de noviembre, un paseo interpretado por el monte Canales el 22 de noviembre y la presentación de resultados de una residencia de creación y escritura el 23 de noviembre en la Fábrica de Creación.

Palmo ha explicado que "volver la mirada" sobre el taju "nos ayuda a comprender mejor el presente, a cuestionar las relaciones que establecemos con los objetos que nos rodean y con el medio natural y a reflexionar sobre el papel de los oficios y saberes tradicionales a la hora de afrontar los retos actuales".

En este sentido, el objetivo del encuentro es que las perspectivas procedentes de ámbitos diversos dialoguen en un formato abierto a la ciudadanía.

'Pertenencias', que celebra este año su primera edición, ha nacido con el propósito de consolidarse como una iniciativa cultural de referencia en la ciudad. Cada edición parte de una pieza de la colección del Museo Etnográfico de Cantabria y la revisita desde una perspectiva contemporánea, entendiendo el patrimonio como un recurso vivo capaz de generar reflexión crítica y activar el debate cultural.