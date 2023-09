Los Presupuestos de Cantabria incluirán una partida para planificar la futura residencia en Parayas

Buruaga defiende que el centro de refugiados "se puede reubicar" y dice que su inversión iba a ser de 18,5 millones y no los 30 anunciados



SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2024 incluirán una partida para elaborar un plan funcional que definirá el proyecto asistencial a desarrollar esta legislatura para convertir el centro psiquiátrico de Punta Parayas, ubicado en Camargo, en una residencia para personas dependientes.

Así lo ha avanzado la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en la comparecencia que ha ofrecido en el Parlamento este martes a petición del PSOE, para dar cuenta de los motivos por los que su Gobierno (PP) ha rechazado el proyecto que el Ejecutivo anterior de PRC-PSOE había acordado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consistente en construir en esa parcela un centro de acogida de refugiados.

La 'popular' ha asegurado que tras esta decisión no hay "ningún trasfondo ideológico", sino "razones objetivas", como que los refugiados "se pueden atender en otros lugares", mientras que "Cantabria tiene necesidades importantes en atención a la dependencia", que ha fijado como uno de las prioridades de su Gobierno junto a la reducción de las listas de espera. Por ello, ha dicho que se hará un estudio de necesidades antes del plan de la futura residencia.

Además, frente a las críticas de la oposición por rechazar una inversión prevista de 30 millones de euros con fondos europeos, ha respondido que alrededor del proyecto solo había "humo" y que solo fue "un anuncio electoral", al tiempo que ha desmendido las cifras anunciadas.

En concreto, ha señalado que, según documentación remitida por Ministerio, la inversión no iba a ascender a 30 millones sino a 18,5, de los que 7,3 millones se iban a destinar a las instalaciones y 8,1 al valor de la finca. "Esa es la inversión multimillonaria". "La cosa ya se empieza a desinflar", ha ironizado.

Buruaga ha argumentado que el centro de refugiados se puede "reubicar" y ha asegurado que los fondos europeos con los que se iba a financiar "no se pierden", mientras que a las personas dependientes de Cantabria, con "listas de espera insoportables", "no las podemos trasladar".

En concreto, ha detallado que en la comunidad 21.400 personas tienen reconocido un grado de dependencia y que Cantabria tiene 65 residencias con 6.381 plazas, todas de ellas ocupadas salvo seis disponibles en el área de Reinosa.

Aproximadamente mil personas están a la espera de una valoración y "otras no están recibiendo el servicio o la atención que merecen", además de que es necesario planificar el incremento de la población dependiente que se espera en el futuro, fruto de que la esperanza de vida cada vez es mayor, ha defendido.

"Necesitamos centros residenciales", ha incidido la popular, añadiendo que su partido "no ha engañado a nadie", porque cambiar ese centro de refugiados por una residencia para los cántabros estaba en su programa electoral, tanto en el autonómico como en el de Camargo, donde el PP obtuvo mayoría absoluta en las municipales del 28 de mayo, y donde toda la Corporación salvo el PSOE ha votado a favor de esta postura.

También ha aclarado que los populares "no hemos dicho no a un centro de refugiados; hemos dicho en Parayas no", porque con la reversión del acuerdo entre el anterior Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España "ganamos todos". "Ganamos una parcela" de 43.000 metros cuadrados en un enclave central del arco de la bahía que PRC-PSOE iba a ceder al Ministerio.

Así, el objetivo del PP es destinar ese inmueble a "crear un recurso sociosanitario para cubrir las impersiosas necesidades de la sociedad de Cantabria, no las de Pedro Sánchez y su Gobierno", ha sostenido Buruaga, que ha dicho que sigue a la espera de recibir una respuesta del Ejecutivo central "más allá de la gresca en los medios de comunicación".

"EN RIESGO" EL PROYECTO DE LA RESIDENCIA

En respuesta a la presidenta, el PRC ha opinado que el PP ha incumplido lo acordado cuando el partido apoyó la investidura de Buruaga a cambio de que continuara los proyectos que había dejado en marcha el Gobierno anterior, aunque lo que "verdaderamente le preocupa" es que se ha "puesto en riesgo" la iniciativa de construir un parque científico y tecnológico en el solar de la Residencia Cantabria por el "cabreo" generado en el Ejecutivo central.

Así lo ha dicho la diputada regionalista Rosa Díaz, que ha opinado que los populares "se han precipitado" ya que la finca de Parayas "daba para mucho y se podía haber negociado".

Además, y dado que la presidenta ha criticado a PRC y PSOE por "cerrar a cal y canto" la residencia de Parayas durante su mandato en 2016, tanto Rosa Díaz como el socialista Pablo Zuloaga han respondido que lo hicieron por las condiciones "prácticamente infrahumanas" en la que la dejó el PP.

Zuloaga también ha rebatido que la cesión de la parcela al Ministerio para el centro de refugiados "no era gratuita", sino que iba a suponer el pago de más de 8 millones por el terreno a Cantabria, que podría haberlos destinado a atender esas necesidades de dependencia; así como el abono de tasas por valor de hasta 1,5 millones a Camargo.

Para el diputado y secretario general del PSOE cántabro, es la "ideología" la que ha provocado el rechazo a este proyecto, así como la voluntad de poner la gestión de esa futura residencia "en manos privadas". Por ello, ha lamentado "la decisión sectaria, de falta de solidaridad y que tiene ese tufillo a privatización", poniendo "como excusa la dependencia cuando lo único que quieren es confrontar con el Gobierno de España".

Por ello, ha vuelto a acusar a Buruaga de hacer "campaña para ser más Ayuso que la propia Ayuso", y ha opinado que sus planes con la residencia consisten en hacer un centro "público privado donde al final siempre ganen los mismos". "Ya lo vivimos con el señor Pascual y con Ferrovial y con Valdecilla", ha apostillado, en alusión al contrato adjudicado a la empresa cuando el actual consejero de Salud, César Pascual, era gerente del hospital.

Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, se ha pronunciado en línea con la presidenta cántabra señalando que el compromiso de invertir 30 millones no era "ningún aval" viniendo del actual Gobierno.

Además, ha opinado que la ubicación de Camargo "no es adecuada" para acoger refugiados porque éstos deben estar más cerca de los núcleos urbanos para integrarse en la sociedad. Por ello, ha criticado que el PSOE "no ha buscado qué alternativas son mejores para Cantabria" y se ha querido "deshacer del suelo" porque no sabía "qué hacer con el", pero solo "le interesa hablar" de que PP y Vox "van contra los refugiados".