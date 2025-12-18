El PIB de Cantabria se ha sixtuplicado desde que España entró en la UE en 1986 y su población ha crecido un 13%

Archivo - Banderas europeas en la Comisión Europea en Bruselas (Archivo). - ZHENG HUANSONG / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria se ha sixtuplicado desde que España entró en la UE en 1986, pasando de 2.549 millones a 16.777 en 2023.

Además, su población se ha incrementado más de un 13%, hasta rozar los 591.000 habitantes (590.851 en 2024).

Así se recoge en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en el marco de la iniciativa 'Desde 1986', la cual pretende poner en valor el camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

Asimismo, según estos datos, la evolución de la población europea en Cantabria también se ha incrementado pasando de las 1.099 personas que había en 1998 a las 10.211 personas que había en 2022, lo que supone más de nueve veces más.

Teniendo en cuenta que la población de la comunidad autónoma en ese mismo año era de 585.402 personas, los ciudadanos de la UE --excluida España-- representaban el 1,74% del total de la población cántabra.

Además, según datos del INE, en 2024 se registraron en Cantabria 62 matrimonios en los que uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad de otro país europeo.

TURISMO EUROPEO EN CANTABRIA

Y en relación al turismo, datos del INE indican que Cantabria recibió en octubre de 2024, un total de 47.431 turistas extranjeros, de los que 41.911 procedían de otros países europeos.

Los principales países emisores en ese mes fueron Francia, con 8.062 turistas; Alemania, con 5.332, y Países Bajos, con 4.603.

En lo que atañe al ámbito educativo, la Universidad de Cantabria tuvo en el curso 2023-2024, un total de 258 estudiantes Erasmus, y cerca de 160 estudiantes cántabros de FP participaron en Erasmus+ durante el 2024-2025.

En los casi 40 años de España en la UE también destaca la impronta que ha dejado en la comunidad autónoma la Política Agraria Común (PAC).

Por ejemplo, en la campaña de 2023, Cantabria recibió más de 21,3 millones en ayudas directas de la PAC.

Desde el Gobierno de Cantabria se ha informado de que para la de 2025, se han concedido ayudas PAC específicas para ganaderos de razas autóctonas y para explotaciones en Zonas con Limitaciones Naturales por más de 5,2 millones.

Estas ayudas buscan compensar las desventajas de producir en zonas con terreno difícil o con menor rentabilidad y contribuyen a evitar el abandono de las explotaciones.

'DESDE 1986'

La iniciativa 'Desde 1986' busca poner en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

Este proyecto pretende demostrar también que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las comunidades y ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

Concretamente, en el caso de Cantabria, hay varios proyectos que reciben el respaldo de la UE en diferentes ámbitos, como movilidad sostenible, comercio, turismo o vivienda, entre otros.