Archivo - Juzgados de Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de prisión de nueve años para un acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, menor de corta edad.

Según el escrito del ministerio público, el hombre aprovechó la relación de confianza que tenía con la pequeña, con la que convivía, para cometer abusos.

Señala que en una ocasión, cuando la niña tenía cuatro años, el implicado la cogió en brazos, la llevó a la cama, la desnudó y le introdujo los dedos en la vagina.

Años más tarde, cuando tenía entre siete u ocho años, encontrándose en la cama el acusado, su pareja y los hijos de ella, el procesado metió la mano dentro de la ropa de la niña y nuevamente le introdujo los dedos en sus genitales, sostiene la Fiscalía.

Como consecuencia de los hechos, indica, la perjudicada --ya mayor de edad-- padece un estado psíquico descompensado.

A su juicio, los hechos constituyen un delito continuado de abuso sexual a persona menor de trece años, merecedor de nueve años de prisión y cinco de alejamiento y prohibición de comunicar con la joven.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado sea condenado al pago de una indemnización de 6.500 euros por la secuela psicológica que la perjudicada padece.

La acusación particular, que ejerce ella, coincide en la calificación jurídica y las penas solicitadas por la Fiscalía, pero añade a la indemnización de 6.500 euros por las secuelas otros 3.000 euros por el daño moral sufrido.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso el jueves 26 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.