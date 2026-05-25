Piden seis años a un acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que había consumido drogas

Archivo - Complejo judicial Salesas de Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide una pena de prisión de seis años a un acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que había consumido drogas, mientras que la acusación particular la eleva a ocho años.

El escrito de calificación del ministerio fiscal señala que el hombre pasó a recoger a la mujer, con la que tenía amistad, con la intención de consumir droga. Tras comprar ketamina, se dirigieron a la vivienda del acusado.

Antes de llegar a la casa --continúa la Fiscalía-- ella "ya le había advertido de forma expresa que no quería mantener ningún tipo de encuentro sexual, dado que tenía pareja estable".

Pese a ello, tras consumir ambos la ketamina, el implicado, "desinhibido por el efecto de la droga pero siendo consciente de que la mujer estaba adormilada y tenía sus facultades mentales anuladas, con ánimo libidinoso la penetró vaginalmente, despertándose ella al cabo de un rato, pidiéndole de forma reiterada que parase".

Añade el escrito de acusación que la mujer "ha sufrido un daño moral a consecuencia de los hechos descritos, con agravación leve de un estado psicológico previo ya descompensado por otras patologías".

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito de agresión sexual, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal del acusado de intoxicación leve.

La pena solicitada asciende a seis años de prisión, diez años de alejamiento e incomunicación con la mujer, cinco años de libertad vigilada, veinte años de inhabilitación para trabajar con menores y el pago de una indemnización a la víctima de 10.000 euros.

Por su parte, la acusación particular que ejerce ella eleva la petición de pena a ocho años de cárcel y la indemnización a 12.000 euros por el daño moral y la desestabilización psicológica que ha sufrido.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso este jueves, 28 de mayo, a partir de las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.