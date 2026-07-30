Piélagos acogerá el martes una conferencia sobre las energías renovables y la independencia energética

Aerogeneradores - UC

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Quijano de Piélagos acogerá el martes, 4 de agosto, la conferencia 'Renovables e independencia energética', que impartirá Guillermo Negro, CEO de Magnon Green Energy, empresa líder en producción de energía renovable con biomasa agroforestal.

En la charla, que comenzará a las 19.00 horas, Negro partirá de la premisa de que España cuenta con un amplio despliegue de energía eólica y fotovoltaica, pero aún queda mucho por hacer en el ámbito de las renovables, especialmente en lo relativo a la seguridad de suministro, refuerzo de redes de distribución y almacenamiento en el sistema.

La ponencia, gratuita hasta completar aforo, forma parte de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.

El experto ha afirmado que España tiene recursos para realizar un importante despliegue de renovables, aunque cree necesario seguir trabajando para ser más autosuficiente desde el punto de vista energético. Para ello, apuesta por la repotenciación o modernización de los equipos. "Hay instalaciones muy antiguas con los aerogeneradores casi aproximándose a su edad de obsolescencia, con lo cual no están aprovechando bien el recurso. Hay que fabricar generadores de mayor eficiencia en zonas donde haya menos recursos y que sean capaces de operar con rentabilidad", ha aseverado.

Otro de los retos es el exceso de dependencia en la fabricación de componentes, ya que "prácticamente todo viene de China". En su opinión, este hecho representa una oportunidad para "reindustrializar" el país.

Las guerras en Irán y Ucrania han vuelto a evidenciar la importancia estratégica del control de los recursos energéticos. En este contexto, Negro ha señalado que España ha logrado contener, por el momento, el impacto sobre el precio de la electricidad gracias al elevado peso de las energías renovables en su sistema energético.

No obstante, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo que garantice una mayor autonomía energética. "Estamos viendo mucha volatilidad en el precio del gas y una gran inestabilidad económica. Por eso, ahora cobra más sentido que nunca desarrollar una estrategia de país, o incluso a nivel europeo, que nos permita ganar independencia energética", ha reivindicado.

Ese objetivo solo puede alcanzarse "apostando por el conjunto de las energías renovables, invirtiendo en sistemas de almacenamiento y reforzando las redes de transporte y distribución", ha asegurado.