Piélagos adjudica la cubierta del parque infantil de Las Cuartas por más de 800.000 euros

Piélagos adjudica la cubierta del parque infantil Las Cuartas por más de 800.000 euros - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piélagos ha adjudicado por algo más de 800.000 euros -600.000 subvencionados por el Gobierno de Cantabria- la instalación de una plaza cubierta de 350 metros cuadrados en el parque infantil del Barrio Las Cuartas, el más frecuentado de Renedo, según ha informado el Consistorio.

Así lo ha anunciado en una nota de prensa el alcalde del municipio, Carlos Caramés, quien ha asegurado que se trata de una importante obra tanto para los vecinos como para los que acuden a la capital del municipio.

Acompañado por la primera teniente de alcalde y presidenta de la Junta Vecinal de Renedo, Carmen Bedoya, y el concejal de Obras Pública, César Blanco, Caramés ha visitado la plaza central del parque infantil, donde se colocará esta infraestructura, la tercera de estas características, tras las del Barrio San José de Boo y la del Consultorio de Parbayón.

Se preservará los árboles, excepto uno que será trasplantado; se renovarán los elementos de juego, con la instalación de un gran castillo que se colocará en el centro de la nueva plaza cubierta; se construirá un nuevo itinerario peatonal; y se sustituirán los bancos por otros con respaldo.

También, Caramés ha hecho hincapié en la recuperación de la antigua plaza en la entrada del parque, en la que se reunían las familias mientras sus niños merendaban.

"Estamos hablando de una actuación muy demandada en un parque que necesitaba no sólo una imagen más moderna, sino dotaciones acordes a las necesidades reales de todos esos vecinos, adultos y niños, que disfrutan del parque, a lo largo de todo el año", ha dicho.