Presentación de Piélagos en FITUR. - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piélagos lanzará en 2026 el proyecto de senda ciclable y peatonal que recorrerá la ribera del río Pas, una iniciativa que contará con la colaboración del Gobierno de Cantabria.

Así lo ha anunciado el alcalde del municipio, Carlos Caramés, este viernes durante la presentación que ha realizado en el stand del Gobierno de Cantabria en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en la que ha dado a conocer algunas de las nuevas acciones que el Consistorio pondrá en marcha dentro de su I Plan de turismo sostenible 'Piélagos de norte a sur'.

Caramés ha explicado que el río Pas "no solo es sinónimo de identidad y vida, sino que proporciona al municipio parajes increíbles, al tiempo que lo conecta y delimita, convirtiéndose en esa arteria natural que comunica todos esos pequeños misterios y placeres que esconden sus 12 pueblos".

De esta forma, se podrá bajar en bici desde Carandía, en el límite sur, hasta las dunas de Liencres, en el norte, ha indicado el regidor, que ha augurado "muchos planes", como conectar Piélagos con el resto de municipios de los Valles Pasiegos o con la comunidad que se ha creado en torno al Geoparque de Costa Quebrada.

Caramés ha destacado la apuesta del equipo de Gobierno (PP) por convertir el municipio en "un territorio ejemplar en España por su política integral de sostenibilidad".

Bajo esta premisa y con dos documentos fundamentales como guía (la estrategia municipal 'Piélagos en clave de sostenibilidad' y el citado plan de turismo sostenible), ha dicho, el Ayuntamiento trabaja para armonizar las expectativas de los visitantes con las necesidades y la calidad de vida de los vecinos. "Piélagos es el mejor lugar para vivir y queremos que lo siga siendo", ha resaltado.

Entre los nuevos pasos hacia la sostenibilidad turística, Caramés ha destacado la próxima constitución del Consejo Municipal de Turismo, un nuevo espacio de diálogo y trabajo colectivo.

En la misma línea, se ha referido a la puesta en marcha del Observatorio de Turismo de Piélagos para continuar trabajando como se ha venido haciendo estos dos últimos años, "en base a datos para hablar de realidades y no de suposiciones".

Caramés también ha hecho hincapié en la experiencia piloto que Piélagos llevará a cabo este año de control de los flujos turísticos, que medirá el movimiento de visitantes en las playas de Valdearenas, Canallave y Arnía y controlará en tiempo real la ocupación de los aparcamientos.

Además, implementará mejoras de acceso a las playas con transporte público y movilidad eléctrica, a través de nuevos puntos de recarga tanto para vehículos como para bicicletas.

En este sentido, ha recordado que esta iniciativa pionera de interés turístico y medioambiental se desarrollará en el marco del Proyecto 'SMART Coast', que cuenta con la financiación del Programa 'Interreg Espacio Atlántico' y en el que Cantabria participa junto a otras regiones atlánticas de países como Francia, Irlanda y Portugal.