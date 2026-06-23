Piélagos repara tras la autorización de Costas la barandilla de la playa de Somocuevas

Personal de Piélagos repara la barandilla de acceso a la playa de Somocuevas tras la autorización de Costas - AYUNTAMIENTO

PIÉLAGOS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piélagos ha comenzado la reparación con carácter de urgencia de la barandilla de acceso a la Playa de Somocuevas, en Liencres, una vez recibida, este martes por la mañana, la autorización de la Demarcación de Costas, para que el arenal pueda abrirse al público "de forma inminente".

El alcalde del municipio, Carlos Caramés (PP), ha señalado que el Ayuntamiento, al igual que ya hizo en la playa de La Arnía, ha vuelto a acometer con medios propios una actuación que no es de competencia municipal ante la "inacción" del Gobierno de España y de su delegado en Cantabria, Pedro Casares.

El regidor ha indicado que después de tres meses sin que Costas acometiera las reparaciones de las barras dobladas o sin anclaje y el saneo de las zonas "oxidadas o podridas" de la barandilla metálica, así como el acondicionamiento de los elementos deteriorados de la de madera, el Consistorio pidió autorización para realizar los trabajos.

"Hoy mismo, nada más recibir respuesta a la solicitud formulada la pasada semana, los trabajadores del Servicio municipal de Obras han iniciado las labores que permitirán garantizar la seguridad en los accesos tanto de los vecinos como de los numerosos visitantes que a lo largo de todo el año y, muy especialmente durante los meses de verano, visitan este arenal", ha apuntado.

En un comunicado, Caramés ha explicado que el Consistorio sopesó sustituir la barandilla por otra nueva de acero inoxidable especial resistente al salitre, pero debido a que el plazo de fabricación era de unos dos meses, se decantó por esta actuación de urgencia, "por responsabilidad", para evitar el cierre de Somocuevas en verano.

No obstante, ha avanzado que Piélagos solicitará un nuevo permiso en los próximos días a Costas para llevar a cabo esa otra solución definitiva, adjuntando tanto el presupuesto, de más de 30.000 euros, como la propuesta técnica para su ejecución el próximo otoño.