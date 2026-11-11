Los piquetes se concentran esta madrugada en las cocheras del TUS y no se registran incidentes

Piquetes en el TUS - UGT

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los piquetes informativos sindicales se han concentrado desde las 5.00 horas en las cocheras del Servicio de Transportes Urbanos de Santander (TUS), en Peñacastillo, en una de las primeras acciones con motivo de la huelga general de este miércoles por el acceso a la vivienda y salarios dignos, convocada por UGT y CCOO.

Según han informado fuentes sindicales, no se han producido incidencias en los garajes de los autobuses municipales, si bien había presencia policial, y han podido salir los que prestaban los servicios mínimos establecidos por el Ayuntamiento.

En estos momentos, parte del piquete principal continúa en la sede del TUS en Camarreal, si bien sobre las 9.00 horas comenzarán a desplazarse por el centro de la ciudad, coincidiendo con la apertura de establecimientos comerciales y de servicios, han indicado las mismas fuentes.

En este sentido, algunos locales, como inmobiliarias del centro de la ciudad, tenían colgados carteles en los que se informa que durante esta jornada permanecerán cerrados.

La ciudad también ha amanecido con pintadas en establecimientos con lemas como 'Ni gente sin casa ni bombas en Gaza' o 'La vivienda es un derecho como una casa'.