Las piscinas al aire libre de Camargo abrirán del 15 de junio al 15 de septiembre

Archivo - Piscina de Cros. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo abrirá el próximo 15 de junio la temporada de piscinas al aire libre, que permanecerán operativas hasta el 15 de septiembre, de 12.00 a 20.00 horas, en las cinco instalaciones municipales ubicadas en el centro deportivo de Cros (Maliaño), Camargo pueblo, Escobedo, Cacicedo e Igollo.

La temporada arrancará este año cinco días antes que en 2025, con el objetivo de "ampliar las posibilidades de disfrute de estas instalaciones y ofrecer un mejor servicio a los vecinos", ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde, Diego Movellán, ha destacado que estos espacios registran cada año "una gran acogida", en concreto, durante la pasada temporada las cinco piscinas municipales registraron más de 11.000 accesos.

Entre ellas se encuentran las instalaciones de Cros, ubicadas en el complejo deportivo municipal de Maliaño, así como las de Camargo Pueblo, renovadas hace dos años.

La red municipal se completa con las piscinas de Escobedo, Cacicedo e Igollo, que ofrecen a los vecinos de estas pedanías una alternativa de ocio y actividad física durante el periodo estival.

En este sentido, Movellán ha incidido en la importancia de "mantener" una red de instalaciones distribuida por diferentes núcleos del municipio, facilitando el acceso de los camargueses a espacios de baño y esparcimiento "próximos a sus lugares de residencia".

El servicio, que es gratuito para los menores de dos años, tiene un precio de entrada individual de 4 euros para los mayores de 18 años, mientras que el bono de diez sesiones tiene un coste de 30 euros. Para los menores de 18 años, la entrada es de 3 euros y el bono de diez usos asciende a 20 euros.