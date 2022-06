El Plan Estratégico del PCTCAN 2022-2025 promoverá su crecimiento en infraestructuras, espacios y servicios

El consejero de Industria presenta esta "hoja de ruta" para impulsar el Parque como "polo de innovación y emprendimiento"

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria e Innovación, Javier López Marcano, ha presentado hoy el Plan Estratégico del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) para el periodo 2022-2025, una "hoja de ruta" para impulsar este importante activo regional como "polo de innovación y emprendimiento" y promover su crecimiento, tanto en infraestructuras como en espacios y servicios para atraer nuevas empresas e inversión del exterior y generar crecimiento económico y bienestar social.

La presentación ha tenido lugar esta tarde en el salón de actos del PCTCAN, donde la Consejería ha reunido a los principales agentes del ecosistema regional de innovación: empresas, clústeres, universidades, centros tecnológicos y de investigación, cámaras de comercio, CEOE, Ascentic, Ayuntamientos de Santander y Torrelavega, entre otros.

López Marcano ha destacado que la actividad que se desarrolla en el PCTCAN genera el 3,51% del PIB regional según datos de 2020, frente al 3,16% en 2014, y ha señalado que para que esa aportación siga creciendo, es necesario en primer lugar dotar al parque de nuevos espacios e infraestructuras innovadoras.

En la actualidad el PCTCAN acoge a 70 empresas, además de cuatro centros de investigación y una universidad, y a 3.500 trabajadores, de los que casi 800 desarrollan actividades de I+D.

En ese sentido, el consejero ha recalcado que a día de hoy el PCTCAN ya tiene ocupada el 83,6% de su superficie total (240.000 m2) y ha puesto el ejemplo de empresas como Plenitude, que ha visto en el Parque "un entorno atractivo" para ubicar su sede social para España y Portugal, con 150 trabajadores.

También ha señalado que su departamento trabajará "en estrecha colaboración" con el Ayuntamiento de Santander para ampliar la superficie del parque, y apuesta también por la descentralización del PCTCAN con la creación de una primera sede en Torrelavega.

Por lo que se refiere a la dotación de nuevas infraestructuras, ha puesto el acento en el futuro centro experimental de proyectos tecnológicos y prototipos, en el que las empresas podrán disponer de hangares para el desarrollo de prototipos, con acceso rodado para camiones, puente-grúa y equipos auxiliares, talleres de ensayos, salas de experimentación, laboratorios, aulas, seminarios, almacenes y oficinas.

También "se han sentado las bases" para ofertar nuevos servicios, como el programa de aceleración empresarial e innovación abierta en la Torre Xtela, en colaboración con la CEOE, y el espacio de coworking que se habilitará en el edificio Bisalia en respuesta a las nuevas tendencias y demandas de las empresas.

El consejero ha destacado que el objetivo final de todas estas acciones es fomentar el emprendimiento y la innovación abierta, el crecimiento inteligente, la transferencia de conocimiento y la generación de empleo cualificado, en definitiva, que el PCTCAN "sea palanca de cambio, motor económico y generador de progreso".

Otro objetivo estratégico es que el PCTCAN sea un "ecosistema activo" que funcione como una comunidad, como una red que conecte a las empresas del parque entre sí y con el exterior para aprovechar sinergias y multiplicar capacidades, ha dicho.

El consejero, que ha estado acompañado por el director de la Sociedad Gestora del PCTCAN, Raúl Huerta, ha expresado su agradecimiento a quienes hace 12 años pusieron en marcha este "ambicioso proyecto", cuyo éxito radica a su juicio "en la combinación de tres elementos clave: el liderazgo del Gobierno de Cantabria, el apoyo del sector privado y la integración de actividades académicas y de investigación".

Por su parte, Huerta ha explicado que el plan estratégico es fruto del "proceso de escucha activa" iniciado a su llegada entre los agentes que conforman el PCTCAN y del análisis de las buenas prácticas de otros parques, en especial los vascos y el de Málaga, representados en este acto por la directora de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE), Soledad Díaz, y el gerente del Parque Tecnológico de Zamudio, Joseba Urbieta.

Según ha dicho, se trata de dotar al PCTCAN de una "hoja de ruta clara, con objetivos y acciones medibles y evaluables", y ha destacado que el éxito del plan reside en dos elementos "imprescindibles": por un lado la colaboración entre la administración, la empresa y el ámbito académico y científico; y por otro, generar redes de colaboración y participación del talento cántabro, como vaso comunicante de atracción de ideas, negocios e inversiones. "Sin talento no hay empresas, no hay centros de investigación, no hay parque", ha subrayado.