Planas ve un "sinsentido" que acuerdo PP-Vox en Andalucía "niegue el cambio climático" cuando es de las que más lo sufre

Archivo - Foto de archivo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimenación Luis Planas con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Junta de Andalucía - Archivo

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, ve un "sinsentido" que el acuerdo firmado por PP y Vox para formar gobierno en Andalucía "niegue el cambio climático" cuando, precisamente, esa comunidadad, es "una de las que más" lo sufre.

"Ausencia de pluviometría, altísimas temperaturas, afectación a la producción agroalimentaria... pues resulta que el cambio climático no existe por razones ideológicas", ha ironizado.

El ministro ha realizado estos comentarios al ser cuestionado en Santander por la prensa sobre el cambio climático y lo que se está haciendo para paliar sus efectos.

"SOMOS CAPACES DE LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO"

Sobre el tema, y "aparte de la polémica política provocada por quien quiere negar la realidad", Planas se ha mostrado "optimista" ya que cree que "somos capaces de luchar contra el cambio climático".

Como ejemplo de ello, ha puesto a España y al "cambio de paradigma" que ha hecho el país en relación a las energías renovables, de la que, según ha resaltado, ya proviene el 80% de nuestra energía, que "además es más barata" con lo que, según ha dicho, el país se ha convertido "en un destino muy atractivo para la inversión extranjera".

Planas ha defendido que, ante el fenómeno del cambio climático, "hay que adaptarnos" y, en su ámbito de competencias, se debe "responder" a través de "tres instrumentos básicos": la mejora y modernización de regadíos; el seguro agrario frente a los "eventos extraordinarios" que provoca, y "las nuevas técnicas genómicas" para conseguir --"y es posible"-- que "con mutaciones simples", tener semillas y plantas que sean más resistentes a las altas temperaturas, a la ausencia de lluvias y para conseguir "productos sin gluten", "ahora tan necesarios".

Ha realizado esas declaraciones antes de clausurar este miércoles el encuentro 'La gastronomía: un activo estratégico del país' que se ha celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).