La plantilla de TYCSA secunda de forma unánime la cuarta jornada de huelga

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Global Special Steel Products (TYCSA), en la fábrica de Nueva Montaña, ha iniciado a las 14.00 horas de este jueves la cuarta jornada de huelga convocada por el comité de empresa, en protesta por la "creciente siniestralidad y precariedad laboral y la falta de voluntad de la dirección para ponerles solución".

La respuesta de los trabajadores ha sido "unánime", según destacan los sindicatos, que subrayan que en las tres jornadas anteriores de paro, celebradas los días 22 y 27 de octubre y el 12 de diciembre, contaron también con un seguimiento "total" por parte de la plantilla, tras "más de 18 meses de denuncias y negociaciones infructuosas para que se cumpla el convenio colectivo y se garantice la seguridad y la salud en el trabajo".

En esta ocasión, al igual que en la segunda jornada, el personal técnico ha quedado excluido "por equidad en la aplicación del ejercicio de huelga". El paro se mantendrá hasta las 6.00 horas del viernes.

Desde el comité de empresa confían en que la reunión extraordinaria convocada por la dirección para el próximo lunes, 22 de diciembre, sirva para "desbloquear el conflicto y dar respuesta a las reivindicaciones" de los trabajadores.