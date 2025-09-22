El plazo para solicitar las ayudas de SODERCAN para inversiones en ciberseguridad empresarial finaliza hoy

La convocatoria CIBERREG cuenta con el apoyo del INCIBE y contempla ayudas de hasta 20.000 euros por empresa

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, perteneciente a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha recordado que lunes, 22 de septiembre, finaliza el plazo de solicitud de las ayudas CIBERREG para inversiones en ciberseguridad.

La convocatoria de ayudas CIBERREG, que se puede consultar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del pasado 28 de marzo, cuenta con un presupuesto de 320.000 euros. La solicitud se debe presentar telemáticamente a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Las ayudas están dirigidas tanto a empresas como a autónomos del sector industrial manufacturero o de servicios de apoyo a la industria, lo que abarca un amplio abanico de sectores de actividad y una gran heterogeneidad de posibles beneficiarios, desde microempresas y autónomos hasta grandes empresas.

Serán susceptibles de ayuda las asistencias técnicas o servicios contratados tales como consultoría/ingeniería/auditoría y primeras certificaciones; así como los costes de formación, hardware y software.

La intensidad de la subvención será de hasta el 50% de los gastos elegibles, con una ayuda máxima de 20.000 euros por solicitante y un máximo de una solicitud por persona interesada.

Los proyectos para cuya ejecución se solicite ayuda deben incrementar el nivel de ciberseguridad empresarial y reducir el riesgo y vulnerabilidad ante ataques, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Esta nueva línea de ayudas, lanzada por SODERCAN (https://www.sodercan.es/) en paralelo a la puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en el marco de la iniciativa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación de los Fondos Next Generation-EU.