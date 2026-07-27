El plazo para solicitar las ayudas de SODERCAN para proyectos I+D en el sector TIC se cierra el 5 de agosto

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SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plazo para que empresas del sector TIC (Tecnologías de la información y comunicaciones) soliciten las ayudas para proyectos de I+D de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (https://www.sodercan.es/), finalizará el 5 de agosto.

La convocatoria parte con un presupuesto inicial de 500.000 euros, de carácter ampliable y las solicitudes se deben presentar de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN, ha informado en un comunicado la sociedad pública.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha resaltado "el éxito y potencial de esta línea de ayudas", que en la convocatoria de 2025 incrementó su presupuesto hasta más de 720.000 euros.

En total, la sociedad pública concedió ayudas por este importe a 26 proyectos de I+D presentados por 24 empresas del sector TIC de Cantabria, con una inversión de más de 3,73 millones de euros.

El objetivo de este programa de ayudas, que forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria, es incentivar la innovación y potenciar las capacidades del sistema cántabro de I+D en un "sector estratégico" en el tejido productivo de Cantabria como es el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que ejerce como "palanca para crear empleo e impulsar un cambio de modelo productivo hacia sectores más de futuro" y también como "herramienta de competitividad y de transformación de los sectores tradicionales", ha explicado Arasti.

Se trata, según ha resaltado, de un "sector en expansión y crecimiento que se caracteriza por ser intensivo en su necesidad de desarrollo de nuevos productos o servicios como elemento clave para el mantenimiento de su competitividad".

Por ello, el objetivo de este programa de ayudas se centra en incentivar la innovación en el entorno empresarial mediante el apoyo a proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental de carácter individual cuyo objetivo final sea el desarrollo de nuevos productos TIC o nuevas funcionalidades de productos TIC existentes, incluyendo en su caso el prototipo necesario.

Esta convocatoria de ayudas de SODERCAN busca diversificar el tejido empresarial actual hacia nuevos productos de alto valor añadido e incrementar la productividad; y apoyar proyectos de I+D en la cadena de valor de las TIC, que incluye desde la sensórica y captura de datos, hasta la explotación de servicios, pasando por los protocolos de comunicación, arquitectura de red, software de gestión, big data, análisis de datos o inteligencia artificial, entre otros.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria establece que se podrán subvencionar como máximo dos proyectos por empresa solicitante, con un presupuesto comprendido entre 30.000 y 150.000 euros.

La ayuda máxima por proyecto será de 105.000 euros y la intensidad de ésta varía en función del tamaño de la empresa y de la tipología del proyecto.

Así, la pequeña empresa puede alcanzar hasta el 70 por ciento en proyectos de investigación y hasta el 45% en los de desarrollo; la mediana empresa puede optar a ayudas de hasta el 60% y 35% respectivamente, y la gran empresa hasta el 50% y 25% como máximo.

Esta convocatoria subvenciona proyectos encuadrados, por ejemplo, dentro de los siguientes ámbitos: desarrollo de sensórica inteligente y redes inalámbricas de sensores, desarrollo de herramientas de software para la gestión y seguridad, minería de datos, monitorización y software de conectividad con aplicaciones y dispositivos, ciberseguridad, movilidad, aplicaciones software orientadas a servicios (ciudadanos, empresas, administración) y aplicaciones software orientadas a big data y análisis de datos.